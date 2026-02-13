IVE¥ê¥º¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÇË²õÎÏËþÅÀ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/13¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎLIZ¡Ê¥ê¥º¡Ë¤¬2·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡ÖÇË²õÎÏËþÅÀ¡×°µ´¬ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ
¥ê¥º¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇµÓ¤òÁÈ¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ø¤ò¸ý¤ËÅº¤¨¤ë¥Ý¡¼¥º¤ä¥¦¥£¥ó¥¯¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇË²õÎÏËþÅÀ¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡ÖÇË²õÎÏËþÅÀ¡×°µ´¬ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ
¢¡¥ê¥º¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»ÑÈäÏª
¥ê¥º¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇµÓ¤òÁÈ¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ø¤ò¸ý¤ËÅº¤¨¤ë¥Ý¡¼¥º¤ä¥¦¥£¥ó¥¯¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¥ê¥º¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇË²õÎÏËþÅÀ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇË²õÎÏËþÅÀ¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û