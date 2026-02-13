ÆüËÜ½é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤Ï»³²¼Ã£Ïº¤ÎCM¥½¥ó¥°¡©¡Ö¥Á¥ç¥³¡á¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤Î¹½¿Þ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç
¡¡¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡¢¾¼ÏÂ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¡¦¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¤Î¾¼ÏÂÒÄ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ë¤¬¡¢2·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¸ò´¹¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤ÎÈ¯¾Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¤µ¤ó¡Ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤È¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¤µ¤ó¡Ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢Ãæ¾¤µ¤ó¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£
¡¡²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î½ËÆü¤Ç¡¢¿Æ¤·¤¤¿ÍÆ±»Î¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁ´ÈÌ¤ò¸ò´¹¤¹¤ëÆü¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢2·î14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤«¤éÃËÀ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÆü¡¢¤ÈÆÈ¼«¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¸²½¤ÎÈ¯¾Í¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¿À¸Í¤Î¥â¥í¥¾¥ÕÀ½²Û¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö²¤ÊÆ¤Ç¤Ï2·î14Æü¤Ë°¦¤¹¤ë¿Í¤ËÂ£¤ê¤â¤Î¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î½¬´·¤òÆüËÜ¤Ë¹¤á¤è¤¦¤È¡¢1932Ç¯¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤Î¥«¥¿¥í¥°¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ÏÂç¤¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤º¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¤´Ö¤Ç¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤Ï1960Ç¯Á°¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£
¡¡2·î¤ÎÇä¾åÄãÌÂ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç¼êÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¤äÉ´²ßÅ¹¤¬¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡×¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¿»Æ©¡£¤¤¤Ä¤·¤«´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢²ÎÍØ¶Ê¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°ÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢º£²ó¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¡£Ãæ¾¤µ¤ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤Ï»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤¿CM¥½¥ó¥°¡ØÉÔÆó²È ¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È '76¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÊÔ¡Ë¡Ù¡Ê1976Ç¯¡Ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎCM¼«ÂÎ¤Ï1974Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯½÷¤Î»Ò¤¬°ÕÃæ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥Ó¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1976Ç¯¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÊÔ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È²»³Ú¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ê¸å¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦²Î¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¡£ºÙÌîÀ²¿Ã¤µ¤ó¤µ¤ó¤é¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ì¡¼¤äÌðÌî¸²»Ò¤µ¤ó¡¢»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ì¾È×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥ï¡¼¡¦¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡²Î»ì¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï½Ð¤Æ¤³¤º¡Ö²Ä°¦¤¤Ì¼¤«¤é Â£¤êÊª¤â¤Ê¤¤¡¡ÎÔ¤·¤¤ÃË¤Ê¤é »ä¤Î½ê¤Ø¡¡¤É¤¦¤¾Í·¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡¡º£Ìë¤À¤±Êú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¡×¡Ä¡Ä¤¹¤Ç¤ËËÜ³Ê½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¤¤·¤À¤µ¤ó¡£¡Ö²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤âÂç¿Í¡×¡ÊÃæ¾¤µ¤ó¡Ë¡£
¡¡3¶ÊÌÜ¤Ï¡¢ÂçÂì±Ó°ì¤µ¤ó¤Î¡ØBlue Valentine¡Çs Day¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ºÎø¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î¥Á¥ç¥³¡¡·¯¤ËÁ÷¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢Ãæ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸òÎ®¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿ÂçÂì¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬CM¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¸å¤Ë¡¢»³²¼¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ëÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¶ÊÌÜ¤Ï¡ØÎÞ¤Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡¦¥é¥Ö¡Ù¡Ê1979Ç¯¡Ë¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÂ£¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éÁê¼ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎø¿Í¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦¼ºÎø¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUNIVERSITY STREET¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢ÊÔ¶Ê¤Ï»³²¼¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£»³²¼¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¿Í¡¹¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£5¶ÊÌÜ¤ÏÇð¸¶Ë§·Ã¡Ê¢¨Åö»þ¤ÏÇð¸¶¤è¤·¤¨Ì¾µÁ¡Ë¤µ¤ó¤Î¡ØËèÆü¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¡£
¡¡Çð¸¶¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ëÁ°¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾Á°¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç½ÅÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÀ¸¤µ¤æ¤êwith¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ø¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¥Ã¥¹¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¡£
¡¡½é¤á¤ÏCBS¥½¥Ë¡¼¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤À¤±ºÎÍÑ¤µ¤ì¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Ë¡£¤Þ¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤¬¶á¤¤¤³¤È¤«¤éAÌÌÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ØÎø¤ÏRing Ring Ring¡Ù¤ÈÆþ¤ì´¹¤¨¤ÇAÌÌ¤Ë¡£¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ê¡¢º£¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¾¤µ¤ó¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃ½¸¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤É¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÃæ¾¤µ¤ó¡Ë¡£