¡Ú2026Ç¯¤ò¤É¤¦Àê¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¡¡Åú¤¨¤ë¿Í¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò²ñÄ¹¡¦ÃæÅÄÀ¿»Ê
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÇ¯Ëö6Ëü±ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¾ìÌÌ¤â
¢¨ËÜµ»ö¤Ï2025Ç¯Ëö¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
¡¡¨¡¡¡25Ç¯¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬5Ëü±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò²ñÄ¹¤ÎÃæÅÄÀ¿»Ê¤µ¤ó¡¢26Ç¯¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡©
¡¡ÃæÅÄ¡¡À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÁ´ÂÎ´Ñ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼çµÁ¤Î±Æ¶Á¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤òÌÏº÷¤¹¤ë²áÅÏ´ü¤¬Â³¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥³¥í¥Ê¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò½±¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤ÏÄÀÀÅ²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢IMF¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤òÌó3¡ó¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê³ÈÂç¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤Ï³µ¤ÍÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Êµ¤¤ÏÆðÃåÎ¦¤¬¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢AI´ØÏ¢Åê»ñ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï2¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¤É¤¦Í½Â¬¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÅÄ¡¡ÆüËÜ¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì·ÐºÑ¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤ë¹¥½Û´Ä¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¡¢°ÂÄêÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¶ÈÀÓ¤â¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï26Ç¯ÅÙ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Î1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤òÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ùー¥¹¤Ç2710±ß¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÎPER¤ÏÌó19ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤¤¤¦¾å¿¶¤ìÍ×°ø¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢PER¤¬Ìó22ÇÜ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï26Ç¯Ëö¤Ë6Ëü±ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¹¥¯¤ÏÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹âÆ¤¬¹ñÌ±À¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ãæ´ÖÁªµó¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¤¬Âç¤¤¯Éé¤±¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2Ç¯¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ë¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃæÅì¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÄäÀï¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤¸¶Ìý²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÆ¬¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¨¡¡¡¿·NISA³«»Ï°Ê¹ß¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅê»ñ¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡©
¡¡ÃæÅÄ¡¡25Ç¯¤Ï¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï4¤Ä¤ÎÍ×·ï¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè1¤Ë¹ñÌ±¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¡¢Âè2¤ËÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼çÂÎÅªÌò³ä¡¢Âè3¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¡¦Â¿ÍÍ²½¡¢Âè4¤Ë´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î4¤Ä¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Á¥§ー¥ó¤¬µ¡Ç½¤·¡¢¹ñÌ±¡¦²È·×¤¬¤½¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÃæÅÄ¡¡IPO¡Ê¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ë»Ô¾ì¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç´ë¶È¤¬Ã´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢IPO¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï2025Ç¯Ëö¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
¡¡¨¡¡¡25Ç¯¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬5Ëü±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò²ñÄ¹¤ÎÃæÅÄÀ¿»Ê¤µ¤ó¡¢26Ç¯¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡©
¡¡ÃæÅÄ¡¡À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÁ´ÂÎ´Ñ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼çµÁ¤Î±Æ¶Á¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤òÌÏº÷¤¹¤ë²áÅÏ´ü¤¬Â³¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥³¥í¥Ê¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò½±¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤ÏÄÀÀÅ²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢IMF¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤òÌó3¡ó¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê³ÈÂç¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤Ï³µ¤ÍÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Êµ¤¤ÏÆðÃåÎ¦¤¬¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢AI´ØÏ¢Åê»ñ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï2¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¤É¤¦Í½Â¬¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÅÄ¡¡ÆüËÜ¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì·ÐºÑ¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤ë¹¥½Û´Ä¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¡¢°ÂÄêÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¶ÈÀÓ¤â¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï26Ç¯ÅÙ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Î1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤òÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ùー¥¹¤Ç2710±ß¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÎPER¤ÏÌó19ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤¤¤¦¾å¿¶¤ìÍ×°ø¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢PER¤¬Ìó22ÇÜ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï26Ç¯Ëö¤Ë6Ëü±ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¹¥¯¤ÏÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹âÆ¤¬¹ñÌ±À¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ãæ´ÖÁªµó¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¤¬Âç¤¤¯Éé¤±¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2Ç¯¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ë¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃæÅì¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÄäÀï¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤¸¶Ìý²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÆ¬¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¨¡¡¡¿·NISA³«»Ï°Ê¹ß¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅê»ñ¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡©
¡¡ÃæÅÄ¡¡25Ç¯¤Ï¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï4¤Ä¤ÎÍ×·ï¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè1¤Ë¹ñÌ±¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¡¢Âè2¤ËÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼çÂÎÅªÌò³ä¡¢Âè3¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¡¦Â¿ÍÍ²½¡¢Âè4¤Ë´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î4¤Ä¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Á¥§ー¥ó¤¬µ¡Ç½¤·¡¢¹ñÌ±¡¦²È·×¤¬¤½¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÃæÅÄ¡¡IPO¡Ê¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ë»Ô¾ì¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç´ë¶È¤¬Ã´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢IPO¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£