ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボードハーフパイプで、男女ともに4人全員が決勝に進出するレベルの高い日本勢。銅メダルを獲得した小野光希選手のすごさと、これから行われる男子の注目点は。

【画像で見る】銅メダルを獲得した小野選手のトリック

スノーボードハーフパイプとは?日本勢男女4人全員が決勝進出

高柳光希キャスター:

スノーボードハーフパイプのルールなどについて説明をしていきます。

半円筒状のコースを行き来し、5〜6回の技を繰り出します。

【採点基準】

▼技の難易度

▼完成度

▼ジャンプの高さ

▼独創性

→総合的に判断

決勝では、12人が3回ずつ滑り、最高得点で順位決定します。

日本選手は、男女ともに4人全員が決勝に進出し、非常にレベルが高いです。

小野光希選手（21） 前回大会の雪辱を果たし銅メダル獲得

まず、女子選手は全員が決勝に上がり、13日未明に決勝が行われました。

【スノーボード 女子ハーフパイプ結果】

埼玉県出身・予選11位 小野光希（21） 銅メダル

滋賀県出身・予選2位 清水さら（16） 4位

北海道出身・予選4位 工藤璃星（16） 5位

新潟県出身・予選9位 冨田せな（26） 9位

小野選手は前回大会9位でしたが、そこから雪辱を果たす形で見事にメダル獲得となっています。

【スノーボード 女子ハーフパイプ】

小野光希（21） 1回目:85.00点

この大きな得点で銅メダルを決めました。

トリック1 フロントサイド 900（2回転半）

トリック2 バックサイド 540（1回転半）

トリック3 フロントサイド 1080（3回転）

トリック4 キャブ 900（2回転半）

トリック5 スイッチバックサイド 540（1回転半）



最高到達点 3.5m

後半の3つが、女子では非常に難度の高い技ということです。

スノーボードジャーナリスト 野上大介さん:

スイッチバックサイドはメダルを獲得するには必須ですね。

高柳キャスター:

スイッチバックサイドという言葉はなかなか馴染みがないですが、どのように入って、どのように飛んでいくのでしょうか。

スノーボードジャーナリスト 野上大介さん:

小野光希選手はレギュラースタンスで入り、早く回さず高さを出し、丁寧に着地します。逆向きでも先端で踏み切ります。通常のスタンスと反対なので、着地は見えないまま着地します。そして、スイッチスタンスから進行方向に背中を向けます。この3つのコンボを決めました。

小野選手はこの技を1年練習し、この大舞台で決めたことに僕は感動しました。

井上貴博キャスター:

利き足と逆で入ったり降りたりするのは、一般の感覚でどれくらい難しいことなんですか?

スノーボードジャーナリスト 野上大介さん:

少し言い過ぎかもしれませんが、右投げのピッチャーが、左投げで150キロ出してるようなものです。



スノーボードは左右両方できないと、オリンピックでメダルは間違いなく取れないですね。

あす未明（14日）男子4人が決勝へ 平野歩夢選手は“膝の感覚がない状態”で挑戦

高柳キャスター:

男子も4人全員が決勝に上がっています。

【スノーボード 男子ハーフパイプ決勝】（14日未明・日本時間）

神奈川県出身 戸塚優斗（24）予選2位

北海道出身 山田 琉聖（19）予選3位

大阪府出身 平野 流佳（23）予選5位

新潟県出身 平野歩夢（27）予選7位

平野歩夢選手は、1月17日のW杯で転倒しました。複数か所、骨折や打撲もしているということで、現在も“膝の感覚がない状態”でこのオリンピックに挑戦をしています。



予選後のコメントでは、「痛みも覚悟しながら体と自分と戦いながら、決勝で自分のベストを悔いなくやりきるのみ」と話しています。

スノーボードジャーナリスト 野上大介さん:

痛みは想像もつきませんが、間違いなく技の難易度は上げてくると思います。

技名が「ローストビーフ」「チキンサラダ」?板の握り方に注目

高柳キャスター:

注目のハーフパイプは、「技の名前」で楽しむこともできます。

2018年、平昌五輪スノーボード男子ハーフパイプ決勝で、オーストラリアのスコッティ・ジェームズ選手が「カナディアンベーコン」という技を披露しました。

「カナディアンベーコン」は、股の間から板の前方を後ろ手でつかむ技です。

スノーボードジャーナリスト 野上大介さん:

これをスピン中にやっているのがすごいんです。

高柳キャスター:

「グラブ」と言われるところが「カナディアンベーコン」にあたるわけです。

スノーボードジャーナリスト 野上大介さん:

ここまで高難度化すると、グラブで差をつけるしかないのですが、回しづらいところを掴むのが美しく、点数も出るんです。

高柳キャスター:

他にも食べ物の名前で、「ローストビーフ」「チキンサラダ」「バター」「フレッシュフィッシュ」などがあります。

山内あゆキャスター:

何か理由があるのか知りたいです。

高柳キャスター:

理由はスケートボードの技で、スケーターというのはカウンターカルチャーなので、初めてやった人が技名をつけられる権利があるので、ほとんどギャグです。

山内キャスター:

ちなみに、「ローストビーフ」はどんな技なのでしょうか。

スノーボードジャーナリスト 野上大介さん:

「ローストビーフ」は股の間を通してかかと側のエッジをつかむ技です。

「チキンサラダ」は「ローストビーフ」の手を逆手にするものです。

「バター」はグラブ名じゃないのですが、食パンにバターナイフでバターを塗ってるような回し方をするものです。

ハーフパイプでフロントサイドを取って、後ろ手でヒールエッジを使うことを「テールフィッシュ」と呼びます。これを反対側のバックサイドの壁で行うと形が変わり、新鮮な魚のように見えるという意味だと思います。

========

＜プロフィール＞

野上大介

スノーボードジャーナリスト

スノーボード専門誌「BACKSIDE」編集長

オリンピック出場選手も取材