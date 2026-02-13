タレントの辻希美（38）が13日までに自身のブログを更新。自宅のリビングに床暖房を設置する工事が始まったことを報告した。

「引っ越し」と題したブログを更新。「します」と宣言し、家具がほとんどなくなったリビングの写真を公開。「リビングを…!!!!笑」と続け、リビングを引っ越したことを報告した。

「と言うのも今日から床暖の工事が始まりまして、リビングをスタジオに移動させました笑」と説明。「とんでもない大工事です」と大変さに触れつつ、「でもでも…早く床があったかくなるといいな。夢がハイハイする前に…」と昨年8月に誕生した第5子次女・夢空（ゆめあ）さんへの思いを記した。

22年3月に現在の家に引っ越した辻。YouTube専用部屋、防音で鏡張りのダンススタジオなどこだわりの“豪邸”だが、自身のYouTubeで「自宅で後悔している点」について「床暖房をつけなかったこと」と明かしていた。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空を出産。10年に第2子長男の青空さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空さんが誕生。昨年8月には第5子次女・夢空さんが誕生した。