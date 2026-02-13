¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢3·îÍèÆü·èÄê¡¡¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ
¡¡3·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¤È´ÆÆÄ¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤¬3·î¤ËÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à¡ÙÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ð¸ø³«¡¡¥Ý¥¹¥¿ーÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê
¡¡A24¤¬À½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þー¥Æ¥£¡¦¥êー¥º¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£¥µ¥Õ¥Ç¥£·»Äï¤È¤·¤ÆÄï¤Î¥Ù¥Ëー¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤¬Ã±ÆÈ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤ÏºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤á9ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý¤¬1.47²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ªー¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤ÎµÏ¿¤òÇË¤ê¡¢A24»Ë¾åºÇ¹â¶½¼ý¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ËÜºî¡£¼ç±é¤Î¥·¥ã¥é¥á¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ý¤¬Ã£¼Ô¤Ç¡¢Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÉð´ï¤Ë½÷¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤¹¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¥Þー¥Æ¥£¡£Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤áÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤Ï¸½ÃÏ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿¥·¥ã¥é¥á¡£·¿ÇË¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â·óÇ¤¤¹¤ë¥·¥ã¥é¥á¤Ï¡¢¡Ö·à¾ì¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Öº£¤Ï¿Í¡¹¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬ËÜÅö¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ãË¡ÇÛ¿®¤äNetflix¤òÂÔ¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¡©¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÈà¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢150¡ó¤òÃí¤°¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï´ÑµÒ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¡£µ¤¼è¤Ã¤¿Ëµ´Ñ¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤È¿±þ¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃÂêºî¤ê¤Î»Å³Ý¤±¤ß¤¿¤¤¤Ë±Ç¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¿´¤Èº²¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¥é¥á¤¬¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡¢¥Þー¥Æ¥£¤ÎºÇ¶¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥É¥¦¤È¤Î»î¹ç¥·ー¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿ÆüËÜ¤òºÆË¬¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ï¡¢3·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÍèÆü·èÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±Ç²è¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥â¥·ー°¦¤ò¶«¤Ù¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£¡Ö#¥Æ¥£¥â¥·ー¥·¥ã¥é¥á¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥·¥ã¥é¥á¤Ø¤Î°¦¤äÍèÆü¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢ÍâÆü¤È¤Ê¤ë3·î6Æü¤è¤ê¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥·¥ã¥ó¥Æ¤Ë¤Æ¡¢1½µ´ÖÀè¹Ô¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤¬¥·¥ã¥é¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¥Þー¥Æ¥£¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò»ñ¶â¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤¯¸µÍÌ¾½÷Í¥¡¦¥±¥¤¤ò±é¤¸¤¿¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥£¥â¥·ー¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ã¥é¥á¤ÎËÜºî¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î±éµ»¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑÁê¼ê¡¦¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥â¥·ー¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌò¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï´°àú¤Ë¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤¬±éµ»½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Þー¥Æ¥£¤Î¿ÆÍ§¥¦¥©ー¥êーÌò¤Î¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¡¢¥·¥ã¥é¥á¤È¤Î¥»¥ê¥Õ¹ç¤ï¤»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¡£ÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»£±ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
