酒井高徳が”連発”スーパーボレー弾!神戸が今季初の勝ち点3、長崎は8年ぶりJ1で連敗スタート
[2.13 J1百年構想WEST第2節 神戸 2-0 長崎 ノエスタ]
J1百年構想リーグWESTは13日、ヴィッセル神戸とV・ファーレン長崎が対戦し、神戸が2-0で勝利した。神戸はAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のFCソウル戦(○2-0)から中2日の連戦ながらも、一方的な試合運びで今季初の勝ち点3。一方、8年ぶりJ1復帰の長崎は無得点に抑え込まれ、開幕節・広島戦(●1-3)に続いてJ1の洗礼を浴びる形となった。
ホームの神戸はPK勝利で勝ち点2を奪った開幕節・京都戦(△1-1、PK4-1)で先発したFW大迫勇也とMF扇原貴宏が揃って負傷欠場。MF鍬先祐弥、MFジエゴ、FW小松蓮が特別大会初先発となった。対する長崎も開幕節で先発したFWチアゴ・サンタナがメンバーを外れ、FW山崎凌吾が初先発。またDF米田隼也とMFディエゴ・ピトゥカが今季初スタメンを果たした。[スタメン&布陣]
試合は拮抗した展開ながら神戸が押し込みながら試合を進め、セットプレーで脅威を与えるという構図。すると前半25分、神戸は5本目となったCKをDF永戸勝也がゴール前に送ると、相手のクリアボールを待っていたDF酒井高徳がペナルティエリア外から右足一閃。豪快なボレーシュートをゴール左上隅に突き刺し、先制に成功した。
酒井は3日前に行われたACLEリーグフェーズ第7節のFCソウル戦でもゴールを決めており、中2日での公式戦2試合連続ゴール。国内リーグ戦では昨年9月27日に行われたJ1清水戦(○2-1)以来、約半年ぶりの得点をスーパーボレーで彩った。
一方の長崎はボールを握る時間こそ作れるものの、なかなか最前線のFWマテウス・ジェズスにボールを収められず、シュート0のまま試合が進む苦しい展開。だが、守備陣は左CBのDF江川湧清が空中戦で小松やFW武藤嘉紀と互角以上に張り合い、オープンプレーではうまく凌いでいた。
それでも前半37分、神戸は小松が長崎GK後藤雅明にハイプレスをかけ、縦パスを蹴らせたボールをMF井手口陽介がカットすると、この縦パスを受けたMF佐々木大樹が右サイドで時間を作って振り向きざまに左足でロングシュート。これがゴール左上隅に吸い込まれた。しかし、これはオフサイドの判定。井手口がパスを出した時点で佐々木に戻りオフサイドがあったことが確認された。
それでも前半42分、佐々木が見事に取り返した。左右でボールをつなぎながら深い位置まで攻め込み、井手口が右サイドに展開すると、これを受けた酒井がファーサイドに左足でクロスを配球。そこに飛び込んだ佐々木がヘディングで叩き込んだ。佐々木は今季初ゴール。開幕節は左ウイング、ACLEでは3トップの中央で起用されていた中、この日はインサイドハーフで結果を出した。
ハーフタイム明けも神戸が勢いよく試合に入ると、後半5分、中盤でジエゴが長崎DF進藤亮佑のタックルを受けながらボールをつなぐと、小松の落としから佐々木がゴール前に抜け出す。だが、木村博之主審はそこでファウルのホイッスル。進藤にはイエローカードが提示されたが、ビッグチャンスを迎えていた神戸の選手たちはアドバンテージが取られなかったことに猛抗議した。
なおも攻める神戸は後半12分、永戸が出足の良いインターセプトを見せると、そこからカウンターを開始。小松が右サイドに渡し、武藤がリターンを送ると、小松がゴール前で決定機を迎えた。だが、右足シュートは大きく枠外。小松は昨季途中の加入以来、J1リーグ戦でのゴールがないなか、またしても決め切れなかった。
依然としてシュート0の長崎は後半16分、一気に3枚替えを敢行。江川、山崎、MF長谷川元希が下がってFWノーマン・キャンベル、MF松本天夢、MF翁長聖を投入し、システムを4-2-3-1に変更した。対する神戸も同じタイミングでジエゴに代わってFWジェアン・パトリッキを投入した。
長崎は後半28分、開幕戦でアシストを記録していたジャマイカ出身のN・キャンベルがカットインシュートを放ち、ようやく1本目のシュートを記録したが、これは力なくGK前川黛也の正面。神戸は同29分、小松と武藤が下がって18歳のMF濱崎健斗とMF井出遥也が入り、佐々木が最前線に回った。
厳しい時間が続く長崎は後半アディショナルタイム2分、途中出場のMF笠柳翼が左サイドから切れ込み、M・ジェズスがゴール正面から鋭いシュートを放つも、これは神戸GK前川黛也が阻止。同4分にも笠柳のシュートが枠内を襲ったが、前川のファインセーブに遭った。そのままタイムアップを迎え、神戸が今季初の90分間勝利で勝ち点3を獲得。一方の長崎は苦しい開幕連敗スタートとなった。
(取材・文 竹内達也)
