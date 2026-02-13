Æý¤¬¤ó¤Çº¸¶»¤òÁ´Å¦¡£½ý¸ý¤ÎÄË¤ß¡¢ÈéÉæ±ê¡¢´ØÀáÄË¡£¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë½Ñ¸å¤Î¼£ÎÅ¥¹¥È¥ì¥¹¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
▶¥Þ¥ó¥¬¡Ø50Âå¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¢£µ¡ó¤Î´õ¾¯Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
ÆüËÜ¿Í½÷À¤Î9¿Í¤Ë1¿Í¤¬Øí´µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æý¤¬¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¼ê½Ñ¤Ç¤¬¤ó¤òÀÚ½ü¤·¤¿¤é¤¹¤°¼£¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¼£ÎÅÊýË¡¤ä¤½¤Î¸å¤Î·Ð²á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê½Ñ°Ê³°¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡¢¥Û¥ë¥â¥óÎÅË¡¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂçÊÑ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ÎÆý¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤¿Ì¡²è²È¤Î¥Ê¥ò¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤Î²áÄø¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø50Âå¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¢£µ¡ó¤Î´õ¾¯Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ËÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤óÀë¹ð¤³¤½ÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢½Í¡¹¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼£ÎÅ¤ÎÃæ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¾ÜºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÌ¡²è²È¤Î¥Ê¥ò¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¶»¤Î°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÆýÁ£³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Î¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤¬¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢½Í¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤áº¸¶»Á´Å¦¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¼ê½Ñ¸å¤ÏÌµ»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢ÀÚ½ü¤·¤¿¶»¤Î½ý¸ý¤Ë¥Æ¡¼¥×¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢Éþ¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ö¤ì¤¿¤ê¡Ä¡£
¾¯¤·¤ÎÆ°¤¤Ç¤âÆù¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«½ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
1¥ö·î¤Û¤É¤¹¤ë¤È½ý¤ÎÄË¤ß¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£ÅÙ¤ÏÊØÈë¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½Ñ¸å3¥ö·î¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤»¤¤¤«·ã¤·¤¤°ß±ê¤ÇµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤â¡Ä¡£
¤Þ¤¿Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¾È¼ÍÉôÊ¬¤¬ÀÖ¹õ¤¯¾Æ¤±¡¢Éþ¤¬È©¤Ë¤¹¤ì¤ÆÄË¤ß¤¬È¯À¸¡£Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÄË¤à¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ë¥â¥óÎÅË¡¤Ç¤ÏÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇµÓ¤Î¹ü¤¬ÄË¤ß¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ü¤¬¤ß¤·¤ß¤·¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤êÊä½õ¼ê¤¹¤ê¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆÏÓ¤ÎÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿ô¡¹¤Î¼£ÎÅ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø50Âå¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¢£µ¡ó¤Î´õ¾¯Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥ò¥³¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°¤¤ÉôÊ¬¤Ï¼è¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ê½Ñ¤Î¸å¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½¤¬¤ó¤Î½Ñ¸å¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½Ñ¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æþ±¡À¸³è¤äÂà±¡¸å¤ÎÀ¸³è¡¢¤Þ¤¿ÂÎÄ´ÌÌ¤Ê¤É°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ê¥ò¥³¤µ¤ó¡§¿ÍÀ¸½é¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ñ¸å¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡Ö°¤¤ÉôÊ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÏÂÚ¤ê¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¿ÈÂÎ¤Î½ý¤Î¼£¤ê¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏÅª¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½ý°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤âÉÔÄ´¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤¬½ý¤ò¼£¤½¤¦¤ÈËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈéÉæ¤¬¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ
¡½¡½½Ñ¸å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÄË¤ß¤ä¾É¾õ¡¢¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤«¤Ê¤É¤¬¾ÜºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥Ê¥ò¥³¤µ¤ó¡§Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÈèÏ«´¶¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Åù¤ÎÂÎÄ´ÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê³Ú¤Ë²á¤´¤»¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈéÉæ¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈéÉæ¤¬¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¿ô¥ö·î¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ý¸ý¤ÎÄË¤ß¤ä¤«¤Ö¤ì¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¡Ä¼£ÎÅ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Â³¤¯Æü¡¹
¡½¡½½ý¸ý¤¬¤¹¤ì¤ë¡¢¥Æ¡¼¥×¤Î¤«¤Ö¤ì¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢ÊØÈë¡¢¼£ÎÅ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡£ÂÎ¸³¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ê¥ò¥³¤µ¤ó¡§º£²ó¤ÎÆý¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÊ¸¾Ï¤ÇÆâÍÆ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÁ´ÊÔÄÌ¤·¤ÆÌ¡²è¤Ëµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥À¥ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½À®¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ç´Ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆ±¤¸ÂçÊÑ¤µ¤¬Â³¤¯Æü¡¹¡×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤È¹½À®ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¼¡²ó¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤ë·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
ÀÚ½ü¤·¤¿¶»¤Î½ý¸ý¤ÎÍÍ»Ò¤ä½Ñ¸å¥Ö¥é¤Î»ÈÍÑ´¶¡¢½ý¸ý¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ä¿É¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºîÃæ¤Ç¤Ï¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÄË¤ß¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¸¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤¬Á´Á³¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼£ÎÅ¥¹¥È¥ì¥¹¤â¡£¼ê½Ñ¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤¬Ã¸¡¹¤ÈÎäÀÅ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¡Ö¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ÎÂçÊÑ¤µ¡×¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡á¥Ê¥Ä¥á¥ä¥·»Ò¡¿Ê¸¡á¥ì¥¿¥¹¥æ¥