13Æü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬14¡îÁ°¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸ÞÅç»Ô¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë²Ö¤¬ºé¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Ç»¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬ÀÄ¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ëÁáºé¤­¤Î¡Ö²ÏÄÅºù¡×¡£

¸ÞÅç»ÔäÆÊ¥Ä®¤Î±¿Æ°¸ø±à¤Ç¤Ïº£¡¢¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö²ÏÄÅºù¡×¤Ï¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤ÈÈæ¤Ù¡¢²Ö¤Ó¤é¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬Ç»¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£

¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢23Ç¯Á°¤ËÃÏ°è½»Ì±¤¬¿¢¼ù¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ê»ÔÌ±¡Ë

¡Ö½Õ(¤ò´¶¤¸¤ë¡Ë¡£º£¤«¤éÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë(¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡Ë¡×

ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1½µ´Ö¤Û¤É¤ÇËþ³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿ Åç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Öµ´³Ù¡×¤Î¤¹¤½Ìî¤Ç¤Ï¡¢ºÚ¤Î²Ö¤â¸«¤´¤í¤Ë¡£

º£·î²¼½Ü¤Ë¤ÏËþ³«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£