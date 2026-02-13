中道改革連合の新代表に就任した小川淳也氏に対し、与野党は同氏が掲げる政策や国会対応を注視する構えだ。

国民民主党の玉木代表は１３日、国会内で記者団に「一から築き上げていく関係になる。よく話し合いをしながら模索していく」と述べた。国民民主と中道改革はともに連合から支援を受けるものの、衆院選で選挙協力を見送るなど距離がある。玉木氏の発言はまずは小川氏の出方を見た上で、政策連携の可否などを判断する考えを示したものだ。

参政党の神谷代表も「政策ごとだ。協力できるところは協力したらいい」と指摘した。同日の関西テレビ番組で語った。

与党からは建設的な政策論議を期待する声が上がった。自民党の小林政調会長は憲法改正について、「積極的に議論させていただきたい」と国会内で記者団に語った。衆院憲法審査会では、自民が憲法改正の条文案を作成する起草委員会の設置を求めたが、小川氏が幹事長だった立憲民主党が応じなかった経緯がある。

日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は、大阪府庁で記者団に「小川氏は若くてパワフルな政治家だ。しっかりと論戦を交わすことができればと思っている」と述べた。

政府・与党内には「小川氏の就任を建設的な野党に生まれ変わる好機にすればいい」との意見がある一方、首相官邸幹部は「大物議員の多くが落選し、党の立て直しは容易ではないだろう」と語った。