¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ë¤ÆºÇÂ®¾å±Ç·èÄê¡¡Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ï¡ÖÆÃÀ½¤Á¤Ó¤«¤°¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×
¡¡»³²¼À¶¸ç´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¡¢¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤ÇºÇÂ®¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ºÇÂ®¾å±Ç¤òµÇ°¤·¤¿Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡ÖÆÃÀ½¤Á¤Ó¤«¤°¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ÎÇÛÉÛ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï Âè1´ü¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦»³²¼À¶¸ç¡£¤½¤Î½é¤ÎÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Netflix±Ç²è¤È¤·¤Æ1·î22Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡¡¡È²»³Ú¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ryo¡Êsupercell¡Ë¡¢kz¡Êlivetune¡Ë¡¢40mP¡¢HoneyWorks¡¢Aqu3ra¡¢yuigot¤È¤¤¤¦ï£¡¹¤¿¤ë¥Ü¥«¥íP¤ÎÌÌ¡¹¡£»³²¼¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¾ð½ïÅª¤Ê³¨ºî¤ê¤È¡¢3D¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ì´¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ö¥Ä¥¯¥è¥ß¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¡¢¡È²Î¡É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Îå«¤ò°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¡Øµã¤¤¿¤¤»ä¤ÏÇ¤ò¤«¤Ö¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌöÆ°´¶¤¢¤ë±ÇÁü±é½Ð¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥í¥ê¥É¤È¡¢º£²ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½éºîÉÊ¤È¤Ê¤ë»³²¼´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥í¥Þ¥È¤Î¥¿¥Ã¥°¤À¡£
¡¡Àè·î22Æü¤ÎÇÛ¿®Ä¾¸å¤«¤éX¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏNetflix¹ñÆâ¡Öº£Æü¤Î±Ç²èTOP10¡×¤Ç1°Ì¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ½µ´ÖTOP10¡Ò±Ç²è¡Ó4°Ì¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÒÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ó7°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¤Ê¤¬¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¡£¤½¤ÎÈ¿¶Á¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂÔË¾¤ÎÀ¼¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢2·î20Æü¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾ðÊó²ò¶Ø»þ¤Ë¤Ï¡Ö#±Ç²è´Û¤ÇÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡×¤¬X¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¡¢´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¡Ö·à¾ì¸ø³«¡×¤âYahoo!¸¡º÷µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÜºî¤ÎºÇÂ®¾å±Ç¤¬2·î20Æü0»þ¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æþ¾ì¼Ô¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¾å±ÇµÇ°¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÆÃÀ½¤Á¤Ó¤«¤°¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤Ï¡¢2·î20Æü¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê·à¾ì¸ø³«¡¢Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
