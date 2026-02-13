Verde/¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPulse/¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£ÌÁÍ§[ kei ]¤È¤ÎJoint Show¤â³«ºÅ·èÄê
Verde/¤¬¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPulse/¡×¤ò4·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï4·î¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¥¢¥ó¥»¥àÅª¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Å¸ü¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È±Ô¤¯ÆÍ¤È´¤±¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¸òºø¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¤Ç¤³¤½¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¶¯ÅÙ¤òÈ÷¤¨¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÁÍ§¡Î kei ¡Ï¤È¤ÎJoint Show³«ºÅ¤â·èÄê¡£Î¾¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢²»³ÚÅª¤Ë¤â¿¼¤¯¸òº¹¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¡£ËÜ¸ø±é¤ÏShou¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅöÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆAKi¡Ê¥·¥É¡Ë¡¢KAZAMI¡ÊDaizyStripper¡Ë¡¢¸åÆ£ÂÙ´Ñ¡¢KEN¡ÇICHI¤Î»²²Ã¤â·èÄê¡£ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈFCºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¡£
¡ÖPulse/¡×
2026.04.01 Release
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨3TYPE¶¦ÄÌ
01.Pulse/
02.Pulse/(Instrumental)
03.Pulse/(Eden Mix)
¡Ú¹ë²ÚÈ×¡Û\4,950¡Êtax in¡Ë
[CD+¹ë²Ú¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ+16P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È+¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç·ô]
¡Ú²ñ¾ìÈ×¡Û\2,200¡Êtax in¡Ë
[CD+»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È]
¡ÚÎ®ÄÌÈ×¡Û\1,980¡Êtax in¡Ë
¹ë²ÚÈ×ÆÃÅµ
Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN
AFTER PARTY FAN MEETING ±þÊç·ô¡Ê4/25(ÅÚ)³«ºÅ¡Ë
Î®ÄÌÈ×¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Á´Ë¡¿ÍÆÃÅµ(Amazon¤ò½ü¤¯):LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¡¦Amazon:¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½É¸ÂÄêÆÃÅµ:¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦HMVÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¡¦ULTRA SHIBUYA:¥Ý¥¹¥¿¡¼ 3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï
Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN ²ñ¾ì¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦AREA LIMITED VISUAL CARD¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
[Shou¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°õ»ú¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É]
¢¨¥Ä¥¢¡¼³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¹ë²ÚÈ×or²ñ¾ìÈ×¤ò¤´¹ØÆþËè¤Ë1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤´¤È¤ËÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãàPulse/áRELEASEµÇ°LISTENING PARTY&ºÇÂ®ÈÎÇä²ñ¡ä
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-12-5 uni-works¿·½É¸æ±ñ B1
LISTENING PARTY GUEST¡§Í¥²ð¡ÊËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë
¡ãPulse/ È¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
4·î1Æü(¿å) HMV&BOOKS SHIBUYA
Guest¡§à¢¡ÊËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë
¡ãShou &¡Î kei ¡ÏJoint Show ÂÄÅ·Ô¢¡¾Lost Paradise¡¾¡ä
7.5¡ÊSat¡ËÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô
OPEN 17:00 / START 17:30
¡¦Guest Musician
AKi
KAZAMI(DaizyStripper)
¸åÆ£ÂÙ´Ñ
KEN¡ÇICHI
²ñ¾ì¸ÂÄêÈÎÇäCD¡ÖReimei/¡×RELEASE
¡¦TICKET
¡ÚVIP»ØÄêÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ï33,000 (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
ÆÃÅµ¡§[Í¥ÀèÆþ¾ì+Shou 2shot PHOTO SESSION+SPECIAL PHOTO BOOK+MEMORIAL LIVE PHOTO]
¡ÚS»ØÄêÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ï11,000 (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
ÆÃÅµ¡§¡ÎÍ¥ÀèÆþ¾ì+Shou ¡ß[ kei ] 2shot PHOTO]
¡ÚA»ØÄêÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û\6,600 (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
¡Ú³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ï3,300 (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
¥Á¥±¥Ã¥ÈFCºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á³«»Ï
¡ãVerde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN¡ä
.4¡ÊSat¡Ë±ºÏÂ¥Ê¥ë¥·¥¹
4.5¡ÊSun¡ËÇðDOMe
4.10¡ÊFri¡Ë²£ÉÍ ReNY ¦Â
4.18¡ÊSat¡ËÂçºå LIVE SQUARE 2nd LINE
4.19¡ÊSun¡ËÌ¾¸Å²° HOLIDAY NEXT NAGOYA
4.24¡ÊFri¡ËBLAZE GOTANDA-TOUR FINAL-
[Member]
Gt:Í¥²ð(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Ba:à¢(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr.KEN¡ÇICHI
Key.KAZAMI(DaizyStripper) [4/24 Only]
¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û\6,600(ÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Verde/ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡ÊTwitter¡Ë
¢¡Verde/ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Verde/ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë