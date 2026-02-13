¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥Á¥ó¤È´¶¡ª¡ª¡Ú3COINS¡Û¤Î¡Ö¥Ñー¥ëÉ÷¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¡×¤¬¿ä¤»¤ëーー¥Ã♡
¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤«¤é¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¡Ö¥Ñー¥ëÉ÷¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¡×¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¥×¥é¥¤¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂç¿Í¤ÎÈ±¤Ëµ¤ÉÊ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¤È»È¤¦¤À¤±¤Ç¥¥Á¥ó¤È´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¡¢Í¥½¨¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Í¥Èþ¤Ê¶ÊÀþ¤¬±Ç¤¨¤ë¥ê¥Ü¥ó¥â¥Áー¥Õ¥Ð¥ó¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ñー¥ë¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥ó¥¹¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ê¥Ü¥ó¥â¥Áー¥Õ¤Î¶ÊÀþ¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ñー¥ë¤òìÔÂô¤ËÉß¤µÍ¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¸å¤í»Ñ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤È¤á¤¿´¬¤È±¤äÄã¤á¤Î¥·¥Ë¥è¥ó¤ËÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾åÉÊ¤ÊÂç¿Í¤Î´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤Æµ¤ÉÊ¹â¤¯»Å¾å¤²¤¿¤¤Æü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥åー¤¬ßê¤á¤¯¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ñー¥ë¥¥é¥¥é¥Ð¥ó¥¹¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ñー¥ë¤Èµ±¤¯¥¹¥Èー¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Ú¤ä¤®¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÉÊ¡£Äã¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤Ò¤Í¤Ã¤¿È±¤ËÎ±¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
°ÛÁÇºà¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ð¥ó¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥¯¥·¥å¥¯¥·¥å¥Ñー¥ë¥Ð¥ó¥¹¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥·¥å¥¯¥·¥å¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Î¼Á´¶¤ÈÂçÎ³¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ñー¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢Í¥¤·¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤Þ¤È¤áÈ±¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ý ¥¢¥¤¥Ü¥êー¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¡¢È±¿§¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éーÅ¸³«¡£¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤ËÄø¤è¤¤´Å¤µ¤òÅº¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥´¥à¤¬±£¤»¤ë¥Õ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥ë¥Ø¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·ë¤ÓÌÜ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¤ª²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÎù¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥¤¥ÑÈ´·²¤ÎÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤â¡¢¤³¤ì°ì¤Ä¤Ç¥´¥à¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¥Á¥ó¤È´¶¡×¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë³Ê¾å¤²¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¶Å¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤