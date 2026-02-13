ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝は13日（日本時間14日）、行われる。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は満身創痍の中、予選7位から決勝へ。美しくダイナミックなエアとともに、一部のファンを魅了しているのはキャラクターだ。

競技に真摯に向き合うその姿はアスリートそのものだ。大会直前に骨折しながらも、予選では見事なランでファンの感動を呼んだ平野。国民的に支持を集める理由の一つは、その謙虚で穏やかなキャラクターにもある。

1月27日に自身のYouTubeチャンネルで公開された「平野歩夢公式ドキュメンタリー」。過去を振り返りながら、本人に密着したドキュメンタリーだ。約30分の動画の随所に本人のインタビュー映像が挟みこまれているが、どれも静かな口調で丁寧に言葉を繋いでいる。

動画は28万回以上視聴されているが、コメント欄には「オリンピックどうこうよりこんな凄いアスリートが居るんだってことが誇らしい」「凪のような穏やかさ、知性。まさに情熱と冷静。これは沼るわ」「歩夢君の丁寧で落ち着いた話し方が好きです」などの声が。また「めちゃくちゃイケイケな見た目でこの穏やかな知性ある話し方のギャップは萌え死ぬ。精神が凄すぎる」というコメントは多数の共感を呼び、150件のいいねが押されていた。



（THE ANSWER編集部）