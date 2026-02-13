１月３日の予想開始以来、２月１０日の競馬で１４日連続で万馬券を的中。降雪により、小倉、東京・京都の２日間開催になり「途切れるな」と思っていましたが、なんとか耐え抜き、紙面では「驚異の新人松ケ下」と宣伝される始末。気にしない性格の私ですら、予想のプレッシャーが日に日に高まっています…。今回はデスクから対象３レースは枠順も出ていないのに、５億３９９０万５２４０円がキャリーオーバー中のＷＩＮ５（１５日）の予想をせよ！との無茶ぶり。気持ちを切り替えて、一獲千金を狙って気合で当てに行きます！

５レース全体のテーマは、しっかりと勝ち切れる馬を選び、その上で点数を絞りたい。ただし、１８頭立てで特に難解な小倉１１Ｒ・北九州短距離Ｓは多めに買いたいところ。比較的少頭数の京都１０Ｒ、京都１１Ｒ・京都記念、東京１１Ｒ・共同通信杯の３レースをいかに突破するかがカギとなると考える。

※以下はあくまで枠順確定前の見解です。

【京都１０Ｒ・北山Ｓ】２勝クラスから３勝クラスへの昇級戦で崩れる馬は多いが、グランドプラージュは即通用の器で１点でも問題ない。バッケンレコードも末脚は魅力。現級で惜敗続きのペンナヴェローチェも押さえが必要か･･･。

【東京１０Ｒ・バレンタインＳ】ＪＲＡの１４００メートルで唯一のオールダートコース。前で粘るエストレヤデベレンにドンインザムード、ノーブルロジャー、アンシールが迫る。長い直線は地力がもろに出るので、併せ馬になれば差し決着が有力。

【小倉１１Ｒ・北九州短距離Ｓ】資金があれば全通りにしたいが、３走連続で２着のカルロヴェローチェが軸。カンティーユ、サウザンサニー、ダンツエラン、ナムラクララ、メイクアスナッチは走破時計的にも怖い存在。奮発して押さえておきたい。

【京都１１Ｒ・京都記念】好メンバーがそろった。京都の芝は横一線になるほど、有利不利が難しい。それならば４歳馬エコロディノス、エリキングの地力に期待する。前走前で粘ったリビアングラスが穴候補か。

【東京１１Ｒ・共同通信杯】ホープフル勝ち馬ロブチェンが左回りでも好走するかがカギ。６月の新馬でゾロアストロが出遅れたとはいえ、０秒６差をつけたディバインウインド、同舞台の新馬圧勝のラヴェニューも中心。爆発的末脚を持つサトノヴァンクルも一発ありそう。

◆１日のＷＩＮ５ 今年初めてキャリーオーバーで、発売票数は７７１万２９３２票。対象１レース目の京都１０Ｒ（八坂Ｓ）は伏兵７番人気のメイショウゲキリンが勝利し、一気に８万５３９１票に減少。２レース目の東京１０Ｒ（節分Ｓ）は２番人気のウイントワイライトが勝つも１万５１４票となった。３レース目の小倉１１Ｒ（門司Ｓ）は５番人気コトホドサヨウニの勝利で、６７１票まで減った。４レース目の京都１１Ｒ（シルクロードＳ）では、１６番人気のフィオライアが勝ったため、残りは８票に。最後の東京１１Ｒ（根岸Ｓ）は６番人気のロードフォンスが勝利し、的中なしとなった。通算１０度目の的中なしで、１６度目のキャリーオーバー。５億３９９０万５２４０円が８日に繰り越しとなった。

◆前回キャリーオーバー後のＷＩＮ５ ２５年１０月４日の発売分に的中票がなし。２億５７０６万３６６０円のキャリーオーバーが発生したが翌５日に、歴代４位の高配当４億７５１７万１０４０円が飛び出した。発売票数２３６１万７７０７票でスタート。対象１レース目でブービー１６番人気馬が勝ち、いきなり６万２７９５票に激減。２レース目は４番人気馬が勝って３１５１票となり、３レース目の８番人気馬の勝利で、１９９票まで減った。４レース目は５番人気馬（残り１５票）、５レース目も５番人気馬が勝ち、４票が残った。なお、この日の売り上げは２３億円以上となった。