¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°AÁÈ¤ò4ÀïÁ´¾¡¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¡¢¥ì¥¤¥é¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½½é¤Î¹õ¿ÍÁª¼ê¤Ç¡¢185¥»¥ó¥Á¡¢83¥¥í¤ÎÂç·¿DF¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¤¬ÁÀ¤¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÂç¤¤ÊÂÎ¤òÀµ³Î¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤à¡£10Æü¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤ÎÂè3¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¯Ãæ±û¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¶¯¤¯Àµ³Î¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç5¡½0¤Ë¡£½ÉÅ¨·âÇË¤Ë¹¶¼é¤Ç°ìÌòÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤¬¼ñÌ£¤ÎÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç3ºÐ¤ÇÉ¹¤Ë¾è¤ê¡¢5ºÐ¤«¤é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°®¤ë¡£¡Ö¡Ê¹õ¿Í½÷»Ò¤Î¡Ë¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÊÌÏÈÏ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡FW¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢20ºÐ¤ÇÎ×¤ó¤À2024Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÂç²ñºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö6ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Àï½Ñ´ã¤òÇã¤ï¤ì¡¢DF¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïºò½Õ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤Ê¤¬¤é¡¢º£Âç²ñ¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¥Á¡¼¥à2ÈÖÌÜ¤È¿®Íê¤Ï¸ü¤¤¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë»¨²»¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£¡Ö¹õ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÀï¤¦¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë