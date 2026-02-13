¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×Â´¶È¤Ï42ºÐ9¤«·î¡¡°ß¤â¤¿¤ì¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¡©¿©¤Î¡ÖÀ¸³è¸µÇ¯¡×¤òÄ´ºº¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¿©À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÇ¯Îð¡¢¡Ö¿©¤ÎÀ¸³è¸µÇ¯¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¿©»ö¥Ç¡¼¥È¸µÇ¯¤Ï¡©
¡Ö¿©»ö¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö¿Æ¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¡×¤Ï²¿ºÐ¤«¤é?
»é¤Ã¤³¤¤¿©»ö¤Ç¡Ö°ß¤â¤¿¤ì¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿ºÐ¤«¤é?
Îã¤¨¤Ð¡¢¡È¹¥¤¤Ê¿Í¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡É¡Ö¿©»ö¥Ç¡¼¥È¸µÇ¯¡×¤Ï19ºÐ10¤«·î¡£
¡È¿Æ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤À¤±¤Ç¿©»ö¤ò¤ª¤´¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡É¡Ö¿Æ¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¸µÇ¯¡×¤Ï25ºÐ7¤«·î¡£
³¹¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸µÇ¯¤Ï?
21ºÐ¤Ç¿Æ¤Ë¤´¤Á¤½¤¦
¡ÖÀ®¿Í¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÉã¤È2¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÉã¤È¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤Î²ñ·×¤ò¼«Ê¬¤¬Ê§¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¿Æ¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ?
¡ÖÄ´»Ò¾è¤ë¤Ê¤è¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¿Æ¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï?
24ºÐÂç³ØÀ¸
¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Þ¤ÀÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¢¿¦¤·¤ÆÆ¯¤½Ð¤·¤¿¤é¤ª¤´¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£25ºÐ¤È¤«¤Ç¤´ÈÓ¤ª¤´¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×¤è¤ê¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¡×¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï42ºÐ9¤«·î
N¥¹¥¿¤¬Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Ñ´³¤·¥é¡¼¥á¥óÀÄ¼ù¡×¡£¤È¤¢¤ë¡Ö¸µÇ¯¡×¤È¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¼Ñ´³¤·½Ð½Á¤ÈÇ»¸ü¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¼Ñ´³¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡¢¼Ñ´³¤·¤Èº«ÉÛ¤Î½Ð½Á¤¬ÂÎ¤ËÝî¤ß¤ë¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¼Ñ´³¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¸µÇ¯¡×¡£
¡È¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¿¿©»ö¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¿©»ö¤ò¹¥¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Î¤Ï¡¢42ºÐ9¤«·î¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃíÊ¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢24ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Íê¤ó¤À¤Î¤Ï¤³¤Ã¤Æ¤ê¥é¡¼¥á¥ó¤È¥é¥¤¥¹¡£¤µ¤é¤ËÂØ¤¨¶Ì¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¡È¤³¤Ã¤Æ¤ê¡ÉÃíÊ¸¡¡24ºÐ
¡ÖËþÊ¢¤Ç¤¹¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£30ºÐ¤¤¤Ã¤¿¤é¤À¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤³¤ÎÌ£¤À¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×
°ìÊý¡¢44ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¥é¡¼¥á¥ó¡£
¡È¤¢¤Ã¤µ¤ê¡ÉÃíÊ¸¡¡44ºÐ
¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤Î¸å¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤À¤ÈÂÎ¤¬·Ú¤¯¤³¤Î¸å¤â»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£42ºÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¹½ð÷¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¤ªÅ¹¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¡×¤òÁª¤Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤³¤Ã¤Æ¤ê¡ÉÃíÊ¸¡¡39ºÐ
¡Ö»ä¤Ï°ìÀ¸¤³¤Ã¤Æ¤ê¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Æ¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
ºÊ
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Äµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥«¥ë¥Ó¡¦ñ»Ò¡¦¤«¤é¤¢¤²¤Î¡ÈÂ´¶È¡É¤Ï¤¤¤Ä?¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö°ß¤â¤¿¤ì¡×¸µÇ¯¤Ï
Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢40Âå¤Ç¿©À¸³è¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ì£¤ÎÇ»¤¤¿©»ö¤è¤ê¤âÇöÌ£¤Î¿©»ö¤ò¹¥¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇöÌ£¸µÇ¯¡×¤Ï45ºÐ8¤«·î¡£
»é¤Ã¤³¤¤¿©»ö¤ä¿©¤Ù¤¹¤®¡¦°û¤ß¤¹¤®¤Î¸å¤Ë°ß¤â¤¿¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ö°ß¤â¤¿¤ì¸µÇ¯¡×¤Ï¡¢45ºÐ10¤«·î¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤³¤Á¤é¤â³¹¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
60ºÐ
¡Ö40ÂåÁ°È¾¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ìÈÖ½é¤á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ïñ»Ò¤«¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Æ»ä¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È°ß¤â¤¿¤ì¤¹¤ë¡×
50ºÐ
¡Ö¥«¥ë¥Ó¤È¤«¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¥«¥ë¥Ó¤ò¿©¤Ù¤º¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë?
¡Ö¥Ï¥é¥ß¤È¤«¥¿¥ó¤È¤«¡×
47ºÐ
¡Ö¤è¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÅâÍÈ¤²¤¬10¸Ä¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤òÉ×ÉØ2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÍ¾¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤´¤Ï¤ó¡Ö¾¯¤Ê¤á¡×¡Ö»Ò¤É¤â³°¿©¸µÇ¯¡×¤Ï²¿ºÐ¤«¤é?
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿©À¸³è¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇîÊóÆ²¤ÎÀ¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»þ¤ò¡Ö¸µÇ¯¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê40Âå¤Ï¿©¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¸µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö·ò¹¯¿©¸µÇ¯¡×:·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤¿¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¡42ºÐ5¤«·î
¢§¡Ö¾¯¤Ê¤á¸µÇ¯¡×:¡Ö¤´¤Ï¤ó¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¡49ºÐ0¤«·î
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ä¤Ï¤Þ¤ÀÂçÀ¹¤ê¤Ç¤¤¤±¤Æ¤Þ¤¹¡ª¹âÌø¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅöÁ³¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í?
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÂçÀ¹¤ê¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡£·ò¹¯¿©¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ê·ò¹¯¿©¸µÇ¯¤Ï¡Ë30Âå¸åÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÌîºÚ¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÎÌ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¡Ö»Ò¤É¤â³°¿©¸µÇ¯¡×¤Ï¡¢16ºÐ10¤«·î¡£
¹¥¤¤Ê¿Í¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¿©»ö¥Ç¡¼¥È¸µÇ¯¡×¤Ï¡¢19ºÐ10¤«·î¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡Ê15ºÐ6¤«·îº¢¡Ë¤Ç¡Ö¿©»ö¥Ç¡¼¥È¸µÇ¯¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤òÃù¤á¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤È¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£