¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤è¤¯»È¤¦¡Ö¶â±¿¤¬Æ¨¤²¤ëNG¥ï¡¼¥É¡×¤È¤Ï¡©
¸ÀÍÕ¤ÏÀøºß°Õ¼±¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±¿µ¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤Î±¿µ¤¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡û¡û¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±¿µ¤¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¤ÎNG¥ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ºÇ¤âÉÝ¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£·Ú¤¯¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡¢ÃÇ¤ë¤À¤±¤Ç¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àøºß°Õ¼±¤Ï¾¡¼ê¤Ë¿´¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÃÏ¹ö¤Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤òÃÇ¤ë¸ý¼Â¤È¤·¤Æ¡Ö¡û¡û¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°ã¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¤´¹¤¨¤ë¹©É×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ï¡¼¥É¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ï¡¼¥É¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡û¡û¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ü¡Ö¼¡²ó¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡×¡¢¡Ö¡û¡û¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ü¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×Åù¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ï¡¼¥É¤Ç²ñÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤ªË»¤·¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ë»¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖË»¤·¤¤¡á¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ï¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢À®¸ù¼Ô¤Ï¸ÀÎî¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËË»¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ë»¤·¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉË»¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ª¶â¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤Ï»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¾Íè¤ò·è¤á¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ï¡¼¥É¤ò»È¤¦½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
