Q. 10»þ´Ö°Ê¾åÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿²²á¤®¤âÂÎ¤Ë°¤¤¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ¤¬²óÅú¡Û
Q. ¡Ö¿²²á¤®¤âÂÎ¤Ë°¤¤¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©Q. ¡ÖºÇ¶áÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â10»þ´Ö°Ê¾åÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì²¤ê²á¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ø¿²²á¤®¤âÂÎ¤Ë°¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£µÙ¤á¤ë¤È¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿²²á¤®¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
A. °ø²Ì´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»àË´Î¨¤¬Ìó20¡ó¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ö¿²²á¤®¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°å³ØÅª¤Ë¤âº¬µò¤Î¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿100Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Ë6.5¡Á7.5»þ´ÖÌ²¤ë¿Í¤Î»àË´Î¨¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¡¢¤½¤ì¤è¤êÃ»¤¯¤Æ¤âÄ¹¤¯¤Æ¤â¼÷Ì¿¤¬½Ì¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢7.5»þ´Ö°Ê¾åÌ²¤ë¿Í¤Ï¡¢7»þ´ÖÁ°¸å¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ»àË´Î¨¤¬Ìó20¡ó¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë7»þ´Ö¿çÌ²¤Î¿Í¤¬ºÇ¤â»àË´Î¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤Û¤É²óÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹»þ´ÖÀõ¤¤Ì²¤ê¤¬Â³¤¯¤È¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÆüÃæ¤Î³èÆ°¸úÎ¨¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤Ë¤À¤é¤À¤é¤È¡Ö¿²¤À¤á¡×¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯Åª¤Ë²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¿çÌ²»þ´Ö¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µ¬Â§Àµ¤·¤¯¿¼¤¤¿çÌ²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤ò¿çÌ²Àè¿Ê¹ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤²÷Ì²½¬´·¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤ëÀìÌç°å¡£ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡¢ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ¥³¡¼¥Á¶¨²ñ½êÂ°¡£°å»Õ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»Å»ö¤ò³è¤«¤·¡¢°å³Ø¡¦À¸Íý³Ø¤È¹ÔÆ°·×²è¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿çÌ²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
