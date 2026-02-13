¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Û¶â°æè½²Â¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÌ¤ÃÎ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥ÉÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡¡½÷»Ò500m¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥±¡¼¥È ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò500m½à¡¹·è¾¡¡ÊÂç²ñ7ÆüÌÜ/¸½ÃÏ12Æü¡Ë
½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¶â°æè½²ÂÁª¼ê¤¬À¤³¦¤È¤ÎÊÉ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÁÈ5Áª¼ê¤ÇÁè¤¦½à¡¹·è¾¡¤Ï2°Ì¤Þ¤Ç¤È¡¢³ÆÁÈ3°Ì¤ÎÃæ¤ÇÂ®¤¤¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¾å°Ì2Áª¼ê¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£Âç³°5ÈÖÌÜ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶â°æÁª¼ê¤Ï½øÈ×¤«¤éÀè¹Ô¤¹¤ë½¸ÃÄ¤ËÎ¥¤µ¤ì¡¢43.178ÉÃ¤Ç3°Ì¤Ë¡£¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÄÌ²á¤â¤«¤Ê¤ï¤º½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÁÈ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬Å¸³«¡£¶â°æÁª¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÌ¤ÃÎ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¾Ç¤Ã¤Æ¡¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤Æ¡¢500m¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤È¤ÏÁ´Á³Ê·°Ïµ¤¤â°ã¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤Þ¤¿°ìÃÊ¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÁ°¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â°æÁª¼ê¡£¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³ê¤ë¤³¤È¤Ï·Ð¸³¤Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ÆÀ¤¿¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷»Ò3000m¥ê¥ì¡¼¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£