¡¡£±£¹£·£µÇ¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¥ó¥Ð¤ÎËÁ¸±¡×¤¬£±£³Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¤ÇºÆÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¥¤¥¿¥Á¤Î¥Î¥í¥¤¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ£±Ç¯Á°¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎºÆÊüÁ÷¤È¤¤¤¦£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»î¤ß¡£¥Í¥º¥ß¤Î¥¬¥ó¥Ð¡ÊÀ¼¡¦ÌîÂô²í»Ò¡Ë¤ÈÃç´ÖÃ£¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Í¥º¥ß¤ÎÃéÂÀ¤«¤é¡¢Åç¤ò½±¤¦¶²ÉÝ¤ÎÇò¥¤¥¿¥Á¡¦¥Î¥í¥¤¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èº©´ê¤µ¤ì¡¢ËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥Î¥í¥¤¤È¤Î·èÀï¤ËÄ©¤à¡Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£
¡¡¤³¤Î¥Î¥í¥¤¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¤¥¿¥Á¤è¤ê¤âµðÂç¤Ç¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÂÎ¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÌÜ¤¬ÆÃÄ§¡£Ãç´Ö¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç»¦¤¹¤È¤¤¤¦»ÄÇ¦¤µ¤Ç¼¡¡¹¤È¥Í¥º¥ß¤¿¤Á¤â»¦Ù¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¬¥ó¥Ð¤ä¥Í¥º¥ß¤¿¤Á¤¬°¦¤é¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢ÍÆ¼ÏÌµ¤¤¤Û¤É¶²¤í¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÏËè½µ¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¥Î¥í¥¤¤Î¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡Ö½øÈ×¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¶²¤í¤·¤¤¤ÈÀú¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Î¥í¥¤¤¬¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÁÛÁü¤Î²¿ÇÜ¤â¶²¤í¤·¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¤ÎËÁ¸±¡¢°ìÀÚÌµÂÌ¤Ê½ê¤¬¤Ê¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¤½¤·¤Æ±½¤ËÊ¹¤¯¥Î¥í¥¤¤â¶²¤í¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Î¥í¥¤¤Î¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¥Î¥í¥¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£ÉÝ¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£