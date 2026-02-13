日本勢のメダルラッシュに沸くミラノ・コルティナオリンピック。

各国の選手たちが表彰台の上で仲良く自撮りをする光景が注目を集めている。１２日にはフリースタイルスキー男子モーグルの堀島行真（トヨタ自動車）が銅メダルに輝き、続くスノーボード女子ハーフパイプ決勝で銅メダルを獲得した小野光希（バートン）がそれぞれ、金銀のメダリストたちと寄り添って記念撮影する様子が中継された。戦いを終えたライバル同士が１枚に収まる自撮りカットは大会公式ＳＮＳで公開され、「みんないい笑顔！」「スポーツって素晴らしい」などの声が相次いでいる。（デジタル編集部）

開会式などで選手たちが自撮りする光景は近年のオリンピック大会ではおなじみだが、表彰台で可能になったのは２０２４年のパリオリンピックから。ただし私物の持ち込みは禁止されており、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のオフィシャルパートナーである韓国サムスン電子の「ビクトリーセルフィー」プログラムの一環として、サムスン製のスマホを用いた自撮りができるようになった。

ミラノ・コルティナ大会からは個人競技やペア種目に加えて初めて団体競技でも撮影が可能となった。表彰式でメダル授与後に大会スタッフからスマホが手渡され、撮影された写真は選手やＩＯＣなどのＳＮＳで共有できる。

１０日に行われたスキージャンプ混合団体表彰式では、銅メダルを獲得した日本代表のアンカー二階堂蓮（日本ビール）が、丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）、高梨沙羅（クラレ）に加えて金のスロベニア、銀のノルウェーの選手たち総勢１２人を入れて撮影。全員が写ったショットを決め、ＳＮＳで公開されるや、「すごい！！ みんな入ってる」「この写真見たかった〜」「二階堂選手は撮るのも上手」と絶賛の嵐だった。