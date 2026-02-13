ASUS¡¢Ìó15¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤ËRadeon RX 9060 XTÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É7À½ÉÊÄÉ²Ã
ASUS JAPAN¤Ï2·î13Æü¡¢Ìó15L¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡ÖASUS TUF Gaming T500¡×¤Ë¹½À®¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2·î14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖASUS/ROG¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±Ryzen¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤ÊÎäµÑµ¡¹½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀÇ½¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²óASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6¤äNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti¡¢NVIDIA GeForce RTX 5060 / 5050ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ7À½ÉÊÄÉ²Ã¡£ÍÑÅÓ¤ä¹¥¤ß¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
