¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/13¡ÛBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎROSE¡Ê¥í¥¼¡Ë¤¬2·î13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2·î11Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥¼¡£12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öroses are rosie¡©¡©¡©¡×¡Êé¬é¯¤¬¥í¥¼¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡©¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¹õ¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¥¹¥é¥ê¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢Æ¬¤Ë¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤Î¤»¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£¡Öfinally, at the last chapter of my 20¡Çs.¡×¡Ê¤Ä¤¤¤Ë20ÂåºÇ½ª¾Ï¤Í¡Ë¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥éÊÌ³Ê¡×¡ÖÈþ¤Î²½¿È¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×¡Öµ±¤¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡BLACKPINK¥í¥¼¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇÈþµÓ¡õÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯
¢¡BLACKPINK¥í¥¼¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
