»³Èø»ÖºùÎ¤»á¡¢ÃæÆ»¡¦¾®Àî¿·ÂåÉ½¤Ë¥¨¡¼¥ë¡¡¡ÖÅ¨¼º¤òÂÔ¤¿¤º¡¢À¯ºö¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤¬2026Ç¯2·î12Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®Àî½ßÌé»á¤È³¬ÌÔ»á¤¬Æ±Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅ¨¼ºÍê¤ß¤ÈÂ¾ÅÞ°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦¼õ¤±¿È¤ÎÂÎ¼Á¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£13Æü¤Ë¾®Àî»á¤ÎÅöÁª¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¡ÖÅ¨¼º¤òÂÔ¤¿¤º¡¢À¯ºö¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤âÀâ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ÂÎÏ¤Ê¤¤ÌîÅÞ¤ËÀ¯¸¢¤ÏÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
13Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½Áª¡£¾®Àî»á¤È³¬»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä12Æü¤Ë¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÞ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
½°±¡¤Ç¤Ï50µÄÀÊ°Ê¾å¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ±ÆÈ¤ÇÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤äÍ½»»¤òÈ¼¤¦Ë¡°Æ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²óÃæÆ»¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿µÄÀÊ¤Ï49µÄÀÊ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¬»á¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð50¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÃç´Ö¤òÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤â¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌîÅÞ¤Î·ëÂ«¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Àî»á¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌîÅÞ¤¬Ã¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÍ¿ÅÞ¤¬¼º¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È³Ø¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö°ìÄê¤Î³Î¿®¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Èø»á¤ÏX¤Ç¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÅ¨¼ºÍê¤ß¤ÈÂ¾ÅÞ°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦¼õ¤±¿È¤ÎÂÎ¼Á¤³¤½ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤Î¹¶¤á¤Î³Ð¸ç¤òÎã¤¨¤Ð¡ØÀÑ¶ËÅª¤Ê²þ·ûÄó°Æ¡Ù¤È¡ØÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤ÎÂç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤ÎÈó¸øÇ§¡Ù¤Ç¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¿·ÂåÉ½¤Ï...¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È2¿Í¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤ò°Å¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³Èø»á¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÅ¨¼º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂÎÏ¤Ê¤¤ÌîÅÞ¤ËÀ¯¸¢¤ÏÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î14Ç¯¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¾®Àî»áÅöÁª¸å¤Ë¤âX¤ò¹¹¿·¤·¡¢
¡ÖÃæÆ»µÄ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅ¨¤Î¼ºÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯¼ºÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Àî¿·ÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢Å¨¼º¤òÂÔ¤¿¤º¡¢À¯ºö¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£