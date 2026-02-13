½ÅÄÃ¤¬Áê¼¡¤®ÍîÁª¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¾®Àî½ßÌé¿·ÂåÉ½¤ÇÀ¤Âå¸òÂåÁ¯ÌÀ¤Ë¡Ö»þÂåÃÙ¤ì´¶¤«¤é¤Îºþ¿·¤Ï¥×¥é¥¹¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¿·ÂåÉ½¤Ë¾®Àî½ßÌé»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢½µÌÀ¤±¤Ë¤â¿·ÂÎÀ©¤¬È¯Â¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¼ã¼ê¤ò¿·¼¹¹ÔÉô¤ËÅÐÍÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀÆÆ£Å´É×¡¦Á°¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£±£³Æü¡¢¾®Àî¿·ÂåÉ½¤Ë·èÄê¸å¡¢¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤ä»ä¤è¤ê¤â¼ã¤¤ÎÏ¤ÇÃæÆ»¤òÂç¤¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¡¢ÂåÂØ¤ï¤ê¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î´´Éô¿Í»ö¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ»þÂå¤«¤éÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤¬½¢¤¯¡Ö¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¿Í»ö¡×¤È¤ä¤æ¤µ¤ì¡¢ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ì±¼çÀ¯¸¢¤Ç³ÕÎ½¤äÅÞ´´Éô¤òÌ³¤á¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬±ÊÅÄÄ®¤òµî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÉûÁíÍý¤ä³°Áê¤òÎòÇ¤¤·¡¢Ì±¼ç¡¢Ì±¿ÊÎ¾ÅÞ¤ÇÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ¹îÌé»á¤ÏµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Ì±¼çÅÞ¸µÂåÉ½¤Î¾®Âô°ìÏº»á¤ä³¤¹¾ÅÄËüÎ¤»á¡¢µìÎ©Ì±¤òÁÏÀß¤·¤¿»ÞÌî¹¬ÃË»á¤âÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£Ì±¼çÅÞ¤ò¸»Î®¤È¤·¤¿ÀªÎÏ¤ÎÎ®¤ì¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿·Á¤À¡£
¡¡ÃæÆ»²þ³×¤Î¿·ÂåÉ½¤òÁè¤Ã¤¿¾®Àî½ßÌé¡¢³¬ÌÔÎ¾»á¤Ï¤È¤â¤Ë£µ£°ºÐÂå¤Ç¡¢Ì±¼çÀ¯¸¢¤Ç³ÕÎ½·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö»þÂåÃÙ¤ì´¶¤«¤é¤Îºþ¿·¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅÞ¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÂç¤¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÃæ·ø¡Ë¤È´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç®¤¤¸ì¤ê¡¢¾ðÇ®Åª¡Ä¾®Àî½ßÌé¿·ÂåÉ½¤Î²£´é
¡¡Ç®¤¤¸ì¤ê¸ýÄ´¤Ç¼þ°Ï¤ò°ú¤ÉÕ¤±¡¢Æ±Î½µÄ°÷¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¾ðÇ®Åª¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¡££±»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊØ½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢£±»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ¼Ô¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡µì¼«¼£¾Ê¤ò·Ð¤Æ£²£°£°£µÇ¯½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï£³£´ºÐ¤Î»þ¤À¡£¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥×¤È¸Æ¤Ð¤ìÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ºò²Æ¤Ë¤ÏÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö£²£±£°£°Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ëÀ¤Âå¤À¡£¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤«¡¢»ØÆ³ÅªÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÊÅÞ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤Ë¡¢¡Ö¡Ø²ÐÃæ¤Î·ª¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÇÂ¤ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂ¤¬¤¹¤¯¤à»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö°ìÈÖ²á¹ó¤Ç°ìÈÖ¸·¤·¤¤»þ¤Ë¤¢¤¨¤Æµå¤ò½¦¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£