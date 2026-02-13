¸µÃ«³°»ÖÍº¤µ¤ó»àµî¡¡¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×ÁÏ¶È¼Ô
¡¡¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç²ñÄ¹¤Î¸µÃ«³°»ÖÍº¡Ê¤â¤È¤ä¡¦¤È¤·¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬11Æü»àµî¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×¤¬13ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÌÌë¤È¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯¡£
¡¡¸µÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¿®¶â³«È¯¤ò1971Ç¯¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡£ÃíÊ¸½»Âð¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¬¾ù¤ò¼ê¤¬¤±¤Ê¤¬¤é¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë°é¤Æ¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ£À¿»Ö¡×¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÇÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¸ÀÏÀ³èÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£Ãø½ñ¤ÎÆâÍÆ¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÈ¿È¯¤òÀ¸¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£