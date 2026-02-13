¡ã¿Æ¹§¹Ô¡¢¥à¥ê¤¹¤Ù¤¡©¡äÉã¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¡ªÊì¤¬¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼«¸ÊËþÂ¡×¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥¢¥µ¥³¡¢40Âå¡Ë¤ÏÉ×¡Ê¥¿¥Ä¥ä¡¢40Âå¡Ë¤ÈÃæ³ØÀ¸¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£¶á½ê¤Ë»ä¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ê¡¢Éã¡Ê¥´¥í¥¦¡¢70Âå¡Ë¤ÈÊì¡Ê¥æ¥¥¨¡¢60Âå¡Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Ï¥¬¥ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹²ÉÌÛ¤Ê¿Í¤À¤«¤é¤«¤¢¤Þ¤ê²ÈÂ²¤ËÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤ÎÊì¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Ê¿Í¡£ºÇ¶áÉã¤Ë¥¬¥ó¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢Êì¤Ï»ä¤Ë¡ÖºÇ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¡¢Éã¤òÏ¢¤ì¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢Í§¿Í¤Î¥±¥¤¥³¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯Á°¤ËÉã¿Æ¤ò¥¬¥ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥¤¥³¤ËºÇ¶á¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÉã¿Æ¤ÎºÇ´ü¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥±¥¤¥³¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊì¤«¤é¡Ö±Ç²è¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï»×¤¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÉã¤¬¤¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖËÜ¿Í¤Ï¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤òµÙ¤ó¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤ò¥³¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤ÆÉã¤Ë¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥¤¥ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¯¤é»ä¤¬Ã»»þ´Ö¥Ñ¡¼¥È¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Éã¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬Éã¤È¤Î³°½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ§¿Í¤Î¥±¥¤¥³¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËö´ü¤ÎÉã¤ò¤¢¤Á¤³¤ÁÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤¹¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÆü¸å¡¢Êì¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÉã¤ò±Ç²è¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤ÈÍê¤Þ¤ì¡¢»ä¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äÈñÍÑÉéÃ´¡¢¼«¸ÊËþÂÅª¤ÊÊì¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉã¤Î´õË¾¤òÂº½Å¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¿Æ¹§¹Ô¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤ÏÉÔÉþ¤½¤¦¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÉã¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÉãËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·è¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
