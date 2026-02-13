¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤Ê¬¡×¸ø±à¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡í·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¡í ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÇÁÏ¶È78Ç¯¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ï¥¦¥¹¤ï¤«¤Ð¡×Å¹¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡Ú°¦¤µ¤ì¤´¤Ï¤ó¡Û
LIVE¤·¤º¤ª¤«¤Ç¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎµÊÃãÅ¹¡£¸©Æâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬¼«²ÈÀ½¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤äÀäÉÊ¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¤òµá¤á¤Æ½¸¤Þ¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¸ø±à¡×¸©Æâ³°¤«¤éµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë°ËÅì»Ô¤Î¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ï¥¦¥¹¤ï¤«¤Ð¡×
Æ¼ÈÄ¤Î¾å¤Ç¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¡£¹á¤Ð¤·¤¤¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
JR°ËÅì±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ6Ê¬¡¢¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤ÇÎÐ¿§¤Î³°´Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ï¥¦¥¹¤ï¤«¤Ð¡×¤Ç¤¹¡£
1948Ç¯¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤Î3ÂåÌÜ¡¢Ë¾·îÄ¾¼ù¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤ÎÆáÃÒÎÜ¡Ê¤Ê¤Á¤ë¡Ë¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ãË¾·îÄ¾¼ù¤µ¤ó¡ä¡Ö¤ªÅ¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¸ø±à¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¤¤Å·°æ¤È±ü¹Ô¤¤Ç²òÊü´¶¤Î¤¢¤ëÅ¹Æâ¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë³¨²è¤äÁõ¾þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙË¬¤ì¤Æ¤â¿·Á¯Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢Å¹Æâ¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾ïÏ¢µÒ¤ä¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡×¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë"¼ê»Å¹þ¤ß"¤Î¥¹¥¤ー¥Ä
¤ªÅ¹¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬3¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¿·Á¯¤Ê²ÌÊª¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¡×¡£
¥¶¥é¥á¤òÍÏ¤«¤·¤Æºî¤Ã¤¿ÀÖÌª¤¬¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤¬Å¹¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¼«Ëý¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ãµÒ¡äQ. ²¿¤¬ÌÜÅª¤Ç¡© ¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡× ¡ãµÒ¡ä ¡Ö¤â¤¦¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤Ç¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡× ÀÎ¤«¤éÂ³¤¯¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ï¼ê»Å¹þ¤ß
¡ãË¾·î¤µ¤ó¡ä¡Ö¼«²ÈÀ½¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ò¤³¤ì¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç¤¤Ê³ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎÁõÃÖ¤Ç½èÍý¤·¤¿Ä¶Æð¿å¤ÈÄã»éËÃ¤ÎµíÆý¡£
º½Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¥°¥Ä¥°¥Ä¤È¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¿ßË¼¤Ï´Å¤¤¹á¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅüÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤À¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ÎÁÇ¤Ï¾Ç¤²¤ä¤¹¤¯¡¢¾ï¤Ë³ø¤ÎÃæ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±Õ¤òº®¤¼¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãË¾·î¤µ¤ó¡ä¡ÖÀèÂå¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÏÀÎ¤«¤é¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥½¥Õ¥È¤ò¤³¤¦»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê»Å¹þ¤ß¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡× ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È²Æ¤ÈÅß¤Ç´Å¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à
Ä¾¼ù¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¡¦Ë§¡Ê¤è¤·¡Ë¤µ¤ó¤ÈÁÄÊì¤ÎÉÙ»Ò¡Ê¤È¤ß¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿¡Ö¤ï¤«¤Ð¡×¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢¥¢¥¤¥¹¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢1958Ç¯¤Î¼íÌîÀîÂæÉ÷¤Çµ¡³£¤¬¿åË×¡£ÊÌ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ü¥Æ¥Ã¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤ï¤«¤Ð¤Î¥½¥Õ¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢²Æ¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡¢Åß¤Ï´Å¤ß¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ë¥¯´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¡¢¤È¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ãË¾·î¤µ¤ó¡ä¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿～¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤ä¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨ÎÏ¤·¤ÆÌ£¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡£·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û¡¦½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÃæ±ûÄ®6-4 ¡¦ÅÅÏÃ¡§0557-37-2563 ¡¦»þ´Ö¡§9:00～20:00 ¡¢9:00～21:00¡Ê¶âÍË¡¦ÅÚÍË¡Ë ¡¦µÙ¤ß¡§·îÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¡Ë