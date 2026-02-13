¥Ð¥¹¥±¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½²³Ã«¿·´ÆÆÄ¤¬·è°Õ
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿²³Ã«Âç´ÆÆÄ¤¬13Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¤°¤é¤¤¡¢¸ÞÎØ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹Á°´ÆÆÄ¤ÏÊÆ¥×¥íNBA¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê¥ì¡¼¥«¡¼¥º¡Ë¤È¤Î³Î¼¹¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£È¬Â¼¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÎ°µå¤Î´ÆÆÄ¤È¤Î·óÌ³¤È¤Ê¤ë¡£26Æü¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢1¼¡Í½Áª¡¢Ãæ¹ñÀï¤¬½éºÓÇÛ¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£