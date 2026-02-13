2·î12ÆüÄ«¡¢¿·³ã¸©ÄÅÆîÄ®¤Ç¥¹¥­ー¾ì¤Î¥³ー¥¹³°¤Ë½Ð¤ÆÁøÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤È40Âå¤ÎÃËÀ­2¿Í¤¬¸©·Ù¥Ø¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

µß½õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Ë½»¤à30Âå¤È40Âå¤ÎÃËÀ­2¿Í¤Ç¤¹¡£

2¿Í¤Ï2·î11Æü¤ËÅòÂôÄ®¤Î¤«¤°¤é¥¹¥­ー¾ì¤«¤é¥³ー¥¹³°¤Ë½Ð¤Æ¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÐ¤ËÆ»¤ËÌÂ¤¤¡¢ÁøÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÄÌÊó¤Ï40ÂåÃËÀ­¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÄÌÊó¤·¡¢¶ÛµÞÄÌÊó¥»¥ó¥¿ー¤«¤é·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤ÏÍâ12Æü¤Î¸áÁ°9»þÁ°¤Ë¸©·Ù¥Ø¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ2¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤Æµß½õ¡£2¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

2¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸©Æâ¤Î¥¹¥­ー¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥¹³°³êÁö¤Ë¤è¤ëÁøÆñ»ö°Æ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£