2·î12Æü(ÌÚ)¡¢½÷Í¥¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ëpresents¡Ø¿û°æÍ§¹á¤Î#º£Æü¤â¿ä¤·¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µÌÚÍËÆü21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¿û°æ¤¬£²·î£±£´ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¿¤Ó¤¹¤¬¤ä¡Ù¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
-¡ÖÁ´Éô¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×-
º£ºî¤Ç¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£°áÁõ¤´¤È¤Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¼ý¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤Ï²Æì¡¦ºÂ´ÖÌ£Åç¡£½éË¬Ìä¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ÃÏ¤Ç¡¢¥Óー¥Á¤äÌµ¿ÍÅç¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤¤¿åÃå¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Ìµ¿ÍÅç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¿¿¤ÃÇò¤Êº½ÉÍ¤È¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¡¢¼¡Âè¤Ë¹â¤Þ¤ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤ÞÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ç»£±Æ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ìËç¤¬É½»æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢³¤´ß¤Ç¤Î¥ä¥É¥«¥ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¥ä¥É¥«¥ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿û°æ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Â¤ÎÆ°¤¤¬¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¦¤Ë¤ç¤¦¤Ë¤ç¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ê¿Á³¤È¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¿È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë½Ö´Ö¡É¤ÎÉ½¾ð¤â¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ç¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¹õ¤Î¿åÃå¥«¥Ã¥È¡¢¥×ー¥ëÉÕ¤½É¤Ç¤ÎÂÚºßÉ÷·Ê¡¢Ë¢É÷Ï¤¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Î¹¤Î¶õµ¤´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£²Æì¤ËÃå¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤òÌ£¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾¡¤Ã¤¿¿Í¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤¿¤Ó¤¹¤¬¤¤¡Ù¤Ë¿¼¤¯ÄÌ¤¸¤ë°ìËç¤¬¡¢¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄê¥»¥Ã¥ÈÈ×¡Ø¤è¤ë¤¹¤¬¤¤¡Ù¤Ï4·î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー»ÅÍÍ¡£²Æì¤Ç¤ÎÌë¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÉ²Ã»£±Æ¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ý¹È¤Ë½÷Í¥Ë¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢ÀÖ¤¤¥Þ¥Õ¥éー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Åß¥«¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò½Å¤Í¤¿Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ß¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿½¸¤ä¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¡ÖÁ´Éô¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¡º¤¿¡£