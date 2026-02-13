°ËÅì²Î»ìÂÀÏº ¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡È¥¥Ä¥Í¤Î¤ªÌÌ¡É¤ÎÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¡Ø¤ªÌÌ °ìÈÖ¿Íµ¤¡Ù¤Ã¤Æ¸¡º÷¤·¤¿¤é¡Ä¡×
山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」(毎週月曜~木曜13:00~14:55)。2月9日(月)の放送は、ネット時代の希代の歌い手として登場したシンガーソングライター・伊東歌詞太郎さんが登場! ここでは、伊東さんのトレードマークでもある「キツネのお面」の秘密などについて語りました。
¢¡¡È²Î¤¤¼ê¡É¤ÎÊ¸²½
¤ì¤Ê¤Á¡§°ËÅì¤µ¤ó¤ÏÆ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1.5²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Î¤¤¼ê¤Ã¤Æ´é¤ò±£¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÅì¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤â¤½¤â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç´é¤ò±£¤¹¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÅì¡§¤³¤ì¤ÏËÍ¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ËÅì¡§¤½¤Î¤È¤¤Î²Î¤¤¼ê¤ÎÊ¸²½¤Ã¤Æ¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÌ¾¤¬¥À¥á¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ÏÈþ²½³¨¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÊÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÍ¤â¡È¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Ç¤â¡¢¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾µÇ§ÍßµáÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢´é¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
°ËÅì¡§¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿Ê¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤·¡¢Ê¸²½¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¤¤¼ê¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢¡¡È¥¥Ä¥Í¤Î¤ªÌÌ¡É¤ÎÈëÌ©
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¥¥Ä¥Í¤Î¤ªÌÌ¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÅì¡§¤Ï¤¤¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤¢¤ì¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÅì¡§Ë¿ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤ªÌÌ °ìÈÖ¿Íµ¤¡×¤Ã¤Æ¸¡º÷¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¥¥Ä¥Í¤Î¤ªÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÅì¡§¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤¬¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤º¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Ø¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Î¤Ï²¿ÂåÌÜ¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÅì¡§Â¿Ê¬60¡Á70ÂåÌÜ¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤¨!? ¶È¼Ô¡©
°ËÅì¡§¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëè²ó¥Ý¥Á¥Ý¥ÁÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Çºî¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÅì¡§1²ó¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö·¿Âå¤òºî¤ë¤Î¤Ë50Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤¢Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
◆番組概要
番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55
パーソナリティ:山崎怜奈
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¤µ¤ó
◆番組概要
番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55
パーソナリティ:山崎怜奈
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/darehana/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619