¡ÖµÙ·Æ¤Ï°ìÈÖºÇ¸å¤Ë¡Ä¡×¡ÖÂ©»Ò¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡×¤¢¤Ê¤¿¤¬¡È²æËý¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¡©
TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË 17:00¡Á20:00¡ËËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ"¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷"¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤äËÜ²»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯"¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò" ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÂÑ¤¨¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹°Æ·ï ¡Á»ä¤¬²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»Å»ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤ò²æËý
²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎµÙ·Æ¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¿¦¾ì¤Ï¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È·Ï¤Ç¡¢»öÌ³¿¦¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë»ä¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÇÀÜµÒÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤Û¤¦¤¬³Î¼Â¤ËË»¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÊý¡¹¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼«Ê¬¤¬µÙ·Æ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï°¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎµÙ·Æ²ó¤·¤¬´°Î»¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤¬µÙ·Æ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÂ¾¿Í¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ¸å¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÅÔ¹ç¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼«Ê¬¥ë¡¼¥ë¤òÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÊý¡¹¤Ï³Æ¼«¤ÎÅÔ¹ç¤ÇµÙ·Æ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÃÙ¤á¤ËÆþ¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆÊÌÚ¸© 26ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë
Éô²¼¤Î»Å»ö¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿¤ê¡¢¸ý¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÉô²¼¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï´üÆü¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤¦¤Þ¤¯Â¥¤¹¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ç¤é¤º²æËý¤Ç¤¹¡ÊÀÅ²¬¸© 50ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡Â©»Ò¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤µ¤Ë¡Ä
»ä¤¬ÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£È¿¹³´üÆÃÍ¤ÎÌµ»ë¡¢Ìµ°¦ÁÛ¡¢Ë½¸À¡¢²£Ë½¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÌÅÝ½¤¤¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¯¸À¤ª¤¦¤¬Í¥¤·¤¯ÅÁ¤¨¤è¤¦¤¬¡¢Íê¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÅ¬Åö¤Ë¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®¸À¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â©»Ò¤«¤éÅ¬Åö¤Ë¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢ÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 58ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡Ç´¤ë¡È»õËá¤Ê´¡É
»ä¤¬º£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö»È¤¤½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê»õËá¤Ê´¡×¤Ç¤¹¡£¡È¤½¤í¤½¤í½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤éÁá1¥õ·î¡Ä¡ÄÁá¤¯¿·¤·¤¤¤Î¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹Ê¤ì¤Ð¤Þ¤À½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»Ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¹Ê¤é¤Ê¤¤¤È½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤À½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤âÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÂÑ¤¨¡¢»õËá¤Ê´¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ÊÅìµþÅÔ 41ºÐ ½÷À¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17¡§00¡Á20¡§00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¡»Å»ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤ò²æËý
²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎµÙ·Æ¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¿¦¾ì¤Ï¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È·Ï¤Ç¡¢»öÌ³¿¦¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë»ä¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÇÀÜµÒÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤Û¤¦¤¬³Î¼Â¤ËË»¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÊý¡¹¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼«Ê¬¤¬µÙ·Æ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï°¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎµÙ·Æ²ó¤·¤¬´°Î»¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤¬µÙ·Æ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÂ¾¿Í¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ¸å¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÅÔ¹ç¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼«Ê¬¥ë¡¼¥ë¤òÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÊý¡¹¤Ï³Æ¼«¤ÎÅÔ¹ç¤ÇµÙ·Æ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÃÙ¤á¤ËÆþ¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆÊÌÚ¸© 26ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë
Éô²¼¤Î»Å»ö¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿¤ê¡¢¸ý¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÉô²¼¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï´üÆü¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤¦¤Þ¤¯Â¥¤¹¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ç¤é¤º²æËý¤Ç¤¹¡ÊÀÅ²¬¸© 50ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡Â©»Ò¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤µ¤Ë¡Ä
»ä¤¬ÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£È¿¹³´üÆÃÍ¤ÎÌµ»ë¡¢Ìµ°¦ÁÛ¡¢Ë½¸À¡¢²£Ë½¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÌÅÝ½¤¤¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¯¸À¤ª¤¦¤¬Í¥¤·¤¯ÅÁ¤¨¤è¤¦¤¬¡¢Íê¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÅ¬Åö¤Ë¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®¸À¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â©»Ò¤«¤éÅ¬Åö¤Ë¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢ÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 58ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡Ç´¤ë¡È»õËá¤Ê´¡É
»ä¤¬º£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö»È¤¤½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê»õËá¤Ê´¡×¤Ç¤¹¡£¡È¤½¤í¤½¤í½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤éÁá1¥õ·î¡Ä¡ÄÁá¤¯¿·¤·¤¤¤Î¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹Ê¤ì¤Ð¤Þ¤À½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»Ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¹Ê¤é¤Ê¤¤¤È½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤À½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤âÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÂÑ¤¨¡¢»õËá¤Ê´¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ÊÅìµþÅÔ 41ºÐ ½÷À¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17¡§00¡Á20¡§00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/sky/ https://www.tfm.co.jp/sky/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @Skyrocket_Co https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12626
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @Skyrocket_Co https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12626