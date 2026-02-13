■これまでのあらすじ

鳥居の前に立つ少年の写真――。杏里がその写真を見つけたとき、祖母は青ざめていた。翌朝、祖母が突然入院することになる。杏里は病院で写真の少年を見かけた気がする。さらに不安なことに、祖母は部屋の隅に向かって「こっちにくるなぁ！」と叫んでいて…。



「こっちにくるなぁ！」と怯えながら亡くなってしまったおばあちゃん。何が見えていたのでしょうか…。その後も、私は写真に写っていた少年の気配を感じることがありました。あの写真は、どこに行ってしまったんだろう…。そして、信じられないことにおばあちゃんのお骨の中に、あの少年の写真が入っていたのです…！親戚も驚愕、私も恐怖で言葉が出ませんでした。後日、しっかりとお祓いをしてもらったので、これで終わったと思っていたのですがー…。（全4話 毎日更新です）(ウーマンエキサイト編集部)