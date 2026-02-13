£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:00
¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¥Ô¥ë±ÑÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ
22:30
ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.6%¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
15Æü¡ÊÆü¡Ë
Ãæ¹ñ½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë23Æü¤Þ¤ÇµÙ¾ì
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
