¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ153±ß60Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¤½¤Î¸å¡¢±ßÇä¤ê°ìÉþ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ153±ß60Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¤½¤Î¸å¡¢±ßÇä¤ê°ìÉþ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¸á¸å¤«¤é¤Î¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë·Á¤Ç¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢153±ß66Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£Á°Æü¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬152±ß27Á¬¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆÉÕ¤±¤¿1·î27Æü¤Î°ÂÃÍ152±ß10Á¬¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ß¹â°ìÉþ´¶¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤ÏÍø±×³ÎÄê¤Î¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£22»þÈ¾¤Î1·îÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡ËÈ¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¥É¥ë¹â¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢Ä«Êý¤Ë1.1850¥É¥ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢1.18ÂæÁ°È¾¤Ç¤ÎÇä¤ê¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤é¤ì¡¢¾®Éý¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìá¤ê¤ÏÆß¤¯ÆðÄ´¤ÊÃÏ¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆCPI¤òÁ°¤ËÊý¸þ´¶¤ò·ç¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤â¥É¥ë¹â¤ÎÎ®¤ì¤«¤é1.3589¤òÉÕ¤±¤¿¤¬È¿È¯¡£1.3630¥É¥ëÁ°¸å¤Þ¤ÇÌá¤¹¤â¡¢1.3600¥É¥ëÂæ¤Ø²¼¤²¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¥æー¥í±ß¤Ï¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¤â¤¢¤Ã¤Æ182±ß27Á¬¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥æー¥í¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Ï²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±ß°Â¤ÎÀª¤¤¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤Ï¡¢¥É¥ë±ß¤Î¹âÃÍ¤«¤é¤ÎÄ´À°¤â¤¢¤Ã¤Æ181±ß70Á¬Á°¸å¤Þ¤ÇÄ´À°Çä¤ê¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤â°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï209±ßÂæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤»¡¢209±ß33Á¬¤Þ¤Ç°ì»þ¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å208±ß50Á¬Á°¸å¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
