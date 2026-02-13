¡ÚÆÃ½¸¡Û¡ÖÌ¿¤ÎºÖ¡×ºÇÁ°Àþ¤Ç´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦¡¡46ºÐµßµÞ°å¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡¢ÌÜ»Ø¤¹°åÎÅ¤È¤Ï¡Ä¡ÚÄ¹Ìî¡¦¾¾ËÜ»Ô¡Û
24»þ´Ö365Æü¡¢µÙ¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µßÌ¿µßµÞ¡£
¡Ö1¡¦2¡¦3¡×
»³ËÜ°å»Õ¡Ö¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×
Ì¿¤ÎºÖ¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤ò¿Ç¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë46ºÐ¤ÎµßµÞ°å¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀº¿À¤È¤Ï¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡ÖÉÂµ¤¤ò¿Ç¤º¤·¤Æ ÉÂ¿Í¤ò¿Ç¤è¤È ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡×
Áêß·ÉÂ±¡µßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿ーµßµÞ²Ê»³ËÜ´ð²Â°å»Õ
¡Ö¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×
¡ÖÄË¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×
µßµÞ°å¡¢»³ËÜ´ð²Â°å»Õ46ºÐ¡£
¤³¤³¤Ï¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëÁêß·ÉÂ±¡¤ÎµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿ー¡¢¡áER¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ°å»Õ¤Ï¡¢µßµÞ°å¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¡¢´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡ÖµßµÞ²Ê¤Î»³ËÜ¤È¿½¤·¤Þ¤¹Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
ÌÀ¼£41Ç¯¡Ê1908¡Ë¤«¤é120Ç¯¶á¤¯¤ËÅÏ¤ê¾¾ËÜÃÏ°è¤ÎÃæ³ËÅª¤ÊÉÂ±¡¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁêß·ÉÂ±¡¡£
µßµÞ°åÎÅ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1994Ç¯¤ËµßµÞ³°Íè¤ò³«Àß¡£µîÇ¯¡¢µßµÞ¼Ö¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï7506·ï¡£¾¾ËÜ¹°è¾ÃËÉ¶É¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤¬¤³¤³¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢µßµÞÈÂÁ÷°Ê³°¤ÇER¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë´µ¼Ô¤âÂ¿¤¯µîÇ¯¤Ï¡¢1ÆüÊ¿¶Ñ¤ª¤è¤½94¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡Ö¤â¤·ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¸å²ù¤¹¤ë·Ð¸³¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¿Ç¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤ÇµßµÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¶ÛµÞ¤«¤Ä¡¢¾ï¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¡£
¸¦½¤°å
¡ÖÈ½ÃÇ¤ÎÌÂ¤¤¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡Ö¸¡ºº¤ò¥ªー¥Àー¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÂ®¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µßµÞ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤ª¤è¤½20Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»³ËÜ°å»Õ¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤ä¸¡ºº¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹»ÊÎáÅã¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¸½¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³ËÜ°å»Õ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤ï¤º¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤¦¤«¤Ä¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤âÊÖ»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¤Ò¤È¸ý¤À¤±¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
¸åÇÚ°å»Õ
¡Ö»³ËÜÀèÀ¸¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¤È¤¤È¤«¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²ÈÂ² ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬¤¢¤¤é¤«¤ËÃúÇ«¤µ¤¬°ìÃÊ³¬°ã¤¦ ¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ê¿ÇÎÅ¤À¤È»×¤¦¡×
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿»³ËÜ°å»Õ¡£²ÈÂ²¤Î¡È¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡É¤À¤Ã¤¿½÷À°å»Õ¤¬¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ç»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ñ¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£°Â¿´¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤«Ãí¼Í¤ò¤µ¤ì¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ëµ¤»ý¤Á¤È¤«¿´¤Î°Â¿´¤¬Âç»ö¡×
¤ä¤¬¤Æ¡¢°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿»³ËÜ°å»Õ¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡ÖÉÂµ¤¤ò¿Ç¤º¤·¤Æ ÉÂ¿Í¤ò¿Ç¤è¤È ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡×
ÌÀ¼£»þÂå¡¢ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿°å»Õ¡¢¹âÌÚ·ó´²¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡ÖÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇÙ¤ÎÇò¤µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ ¤³¤Ã¤Á¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Çò¤µ¤¬¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡×
¶ÛµÞ»þ¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç²ÈÂ²¤ËÉÂ¾õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ÏÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤âÊÌ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ê´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤¬¡Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÁ´ÉôÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡×
¼¡¡¹¤ÈÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿Í¡¢¼«ÎÏ¤Ç¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¿Í¡Ä¡£¤³¤ÎÆü¤â½õ¤±¤òµá¤á¤ë´µ¼Ô¤¿¤Á¤ÇµßµÞ³°Íè¤Î½èÃÖ¼¼¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âー¡£
´µ¼Ô
¡Ö¤á¤Þ¤¤¤â¤·¤Æ¡¢Îä¤ä´À¤â½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
»³ËÜ°å»Õ
¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
´µ¼Ô
¡Ö¤ä¤µ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
12»þ´Ö¤º¤Ä¸òÂØ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¡£¤½¤ó¤Ê·ãÌ³¤ÎÃæ¡¢»³ËÜ°å»Õ¤¬ÄÌ¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½µ¤Ë1ÅÙ¤Î¼êÏÃ¹ÖºÂ¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡Ö¡Ê¼êÏÃ¤ò¡Ë½¬¤¦µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ê»È¤¦¡Ëµ¡²ñ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤ËÍè¤Æ»¨ÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¡Ê¼èºà¤Ç¡Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡ÖµßµÞ°å¤È¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤³¤È¡£¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤òÃ´Åö¤·¤¿»³ËÜ°å»Õ¤Ï¡¢¼ª¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆÉ®ÃÌ¤ä¥Üー¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½½Ê¬¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡Ö¼êÏÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ê¿¶¤ê¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÆüËÜ¸ì¤ÎÊä½õÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜ¼êÏÃ¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸À¸ìÂÎ·Ï¤¬¤¢¤ê¡Ê¼êÏÃ¤Ï¡Ë ÆüËÜ¸ì¤È¤Ï»÷¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ÉÊÌÊª¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë´µ¼Ô¤Ï¡¢µßµÞ¤Î¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¸©Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¶¨²ñ ¾¾¸¶ÉðÍý»öÄ¹
¡Ö¡ÊµßµÞ¼Ö¤Ç¡Ë¼êÏÃÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤¿¤À¾è¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ø°å»Õ¤¬Íý²ò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤â¼êÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¿È¿¶¤ê¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÌô¤Î°û¤ßÊý¤ä¿©¤Ù¤¿¸å30Ê¬¸å¤ËÌô¤ò°û¤à¤È¤«¿È¿¶¤ê¤ÇÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»³ËÜ°å»Õ
¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¤½¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¸Ä¿Í¤òÂº½Å¤·¤Æ¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÂçÀÚ¡×
»³ËÜ°å»Õ
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¿Í¤ò¿Ç¤ë¡×¤È¤Ï――¡£
µßµÞ°åÎÅ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢»³ËÜ°å»Õ¤ÏÆü¡¹¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤¤¥Æー¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ°å»Õ
¡ÖÁêß·ÉÂ±¡ »³ËÜ¤Ç¤¹¡×