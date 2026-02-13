Èø¾åº¸¶á²þ¤á£³ÂåÌÜÃ¤Ç·½õ½±Ì¾ÈäÏª¡Ö¼÷Á¾²æÂÐÌÌ¡×¤Ë£·ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¡¢£¸ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¡¢Ô¥½½Ïº¤é¡¡Éã¾¾ÎÐ¤Ï¸å¸«¤Ç¸«¼é¤ë
¡¡Èø¾åº¸¶á¤Î£³ÂåÌÜÈø¾åÃ¤Ç·½õ½±Ì¾ÈäÏª±éÌÜ¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÔ¥µÆº×¸Þ·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£µ·î£³¡Á£²£·Æü¡ËÃë¤ÎÉô¡Ö¼÷Á¾²æÂÐÌÌ¡Ê¤³¤È¤Ö¤¤½¤¬¤Î¤¿¤¤¤á¤ó¡Ë¡×¡¢Ìë¤ÎÉô¡Öµ´°ìË¡´ã»°Î¬´¬¡Ê¤¤¤¤Á¤Û¤¦¤²¤ó¤µ¤ó¤ê¤ã¤¯¤Î¤Þ¤¡Ë¡×¤ÎÇÛÌò¤¬£±£³Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼÷Á¾²æÂÐÌÌ¡×¤Çº¸¶á¤Ï¡¢Á¾ÁÄÉã¤Î£²ÂåÌÜÈø¾å¾¾ÎÐ¡¢ÁÄÉã¤Î½éÂåÈø¾åÃ¤Ç·½õ¡¢Éã¤ÎÈø¾å¾¾ÎÐ¤â¶Ð¤á¤Æ¤¤¿Á¾²æ¸ÞÏº¤ò½éÌò¤Ç¶Ð¤á¤ë¡£¶¦±é¤Ë¤ÏÃæÂ¼èßÔè¡¢ÃæÂ¼¿ý±¦±ÒÌç¡¢£¸ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¤µ¤é¤Ë£·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤È¤¤¤¦¹ë²ÚÉÛ¿Ø¡£´é¹ç¤ï¤»¤Ç¾¾ÎÐ¤¬¸å¸«¤È¤·¤Æ¿·Ã¤Ç·½õ¤Î½±Ì¾ÈäÏª¤ò¸«¼é¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë·àÃæ¸ý¾å¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡Öµ´°ìË¡´ã»°Î¬´¬¡×¤Î¡ÖµÆÈª¡×¤Ç¤Ï¿ð¡¹¤·¤¤¼ã½°¤ÎÅÛ¸×Â¢¼Â¤Ï¸»µí¼ã´ÝÌò¤Çº¸¶á¤¬£³ÂåÌÜÃ¤Ç·½õ¤ò½±Ì¾ÈäÏª¤¹¤ë¡£Éã¤Î¾¾ÎÐ¤¬ÅÛÃÒ·ÃÆâ¼Â¤ÏµÈ²¬µ´»°ÂÀ¡¢ºäÅìÉ§»°Ïº¤¬µÈ²¬µ´°ìË¡´ã¡¢ÃæÂ¼»þÂ¢¤¬³§ÄáÉ±¤ò¶Ð¤á¤ë¡£·àÃæ¤Ç¿·Ã¤Ç·½õ¤È½Ð±é¼Ô¤¬¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£