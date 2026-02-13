¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä½÷²¦¡É¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕ¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¥Á¥ç¥³¾Ò²ð¡¡ËÜ³ÊÇÉ¤Ç¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÍ¥¾¡¡ª¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê42¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÊÕ¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ª¥¹¥¹¥áÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤ò´«¤á¤¿¤¤¡ª¡ª¡ª¥â¥í¥¾¥Õ¤«¤é½Ð¤Æ¤ëTEA¡¡BAR¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤«¤é¤â¤·¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö20¸ÄÆþ¤ê¤Ç1782±ß¤È¤«¡ª7¸Ä¤Ç648±ß¡ª´Ì¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¤·¥â¥í¥¾¥Õ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÂç¹¥¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¾ÜºÙ¤â¡£¡Ö¼«Ê¬ÍÑ¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥´¤Ë¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÇã¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡£¡ÖÊ¬¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡ªTEA¡¡BAR¤Û¤ó¤È³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤Í¡¡¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Æ¥Á¥ç¥³¤â¾åÉÊ¤À¤·¡¢²Á³Ê¤âÎÉ¿´Åª¤Ê¤Î¿À¡×¡Ö¥â¥í¥¾¥Õ¤ÎTEA¡¡BAR¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤È¹ÈÃã¤ÎÉ÷Ì£¤¬ËÜÅö¤ËìÔÂô¡£´Ì¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤ÏÈ¿Â§¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤ÏÉÛ¶µ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ä¤Ä¡×¡ÖTEA¡¡BAR¤Û¤ó¤È¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤â¥Ó¥¸¥å¤âÍ¥¾¡¤¹¤®¤ë¤ä¤Ä¡Ä¡ª¡ª¡ª¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Å·ºÍ¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡©¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£