元TOKIOの松岡昌宏が13日、約30年にわたり出演してきた日本テレビの看板番組「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板すると発表した。

自身の新会社「株式会社MMsun」の公式サイトで、同日正午ごろに自ら降板の意向を公表するという異例の展開となったが、午後9時を過ぎても、番組を放送する日テレ側からは降板についての発表やコメントは出されていない。対応に追われているとみられる。前日の12日、国分太一が日テレの福田博之社長に直接謝罪したことを公表した際には、わずか1時間ほどで局側がコメントを出していた。

松岡は声明文で、自身やTOKIOというグループが「鉄腕DASHに育てていただいたといっても過言ではない」と感謝をつづりつつ、日テレの福田博之社長とも直接面会した上で「ここで区切りをつける決断をした」と明かしている。そして「新しく素晴らしいキャストと制作陣による、楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っている」とエールを送っている。

一方で、日テレに対し「番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら」、番組を作り続けてほしいと切実な言葉を添えた。