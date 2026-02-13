¥¢¥ê¥¢¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡Ö¥¢¥ê¥¢¥ó6¡×¤Ç¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¥ì¥ª¡×¤Î±ÒÀ±32µ¡¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¡¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼4´ð·ÁÂÖ¤Î½éÈô¹Ô
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë¶ÈArianespace¡Ê¥¢¥ê¥¢¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯2·î13Æü¤Ë¡ÖAriane 6¡Ê¥¢¥ê¥¢¥ó6¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Î±ÒÀ±¤ÏÌµ»ö¤Ëµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢Arianespace¤ÈAmazon¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Ariane 6¡ÊVA267 / LE-01¡Ë
¡¦¥í¥±¥Ã¥È¡§Ariane 6¡ÊAriane 64¡Ë
¡¦ÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2026Ç¯2·î13Æü1»þ45Ê¬
¡¦È¯¼Í¾ì¡§¥®¥¢¥Ê±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥®¥¢¥Ê¡Ë
¡¦¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§Amazon Leo¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥ì¥ª¡Ë¤ÎÄÌ¿®±ÒÀ±¡Ê32µ¡¡Ë
Amazon Leo¤Ï¡¢Amazon¤Î±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤ª¤è¤ÓÆ±¼Ò¤Î±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡ÖProject Kuiper¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥¤¥Ñ¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤Ï32µ¡¤ÎAmazon Leo±ÒÀ±¤¬¹âÅÙÌó465km¤ÎÄãµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢Amazon Leo±ÒÀ±·²¤ÎÁí¿ô¤Ï200µ¡¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ariane 6¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯7·î¤Ë½éÈô¹Ô¤·¤¿Ariane 6¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Þ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖAriane 5¡×¤Î¸å·Ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
1ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖVulcain¡Ê¥Ð¥ë¥«¥ó¡¢¥ô¥¡¥ë¥«¥ó¡Ë¡×¥¨¥ó¥¸¥ó1´ð¡¢2ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖVinci¡Ê¥Ó¥ó¥Á¡¢¥ô¥£¥ó¥Á¡Ë¡×¥¨¥ó¥¸¥ó1´ð¤òÅëºÜ¡£µ¡ÂÎ¹½À®¤Ï¸ÇÂÎÇ³ÎÁ¥í¥±¥Ã¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÖP120¡×¤ò1ÃÊÌÜ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë2´ðÈ÷¤¨¤¿¡ÖAriane 62¡×¤È¡¢4´ðÈ÷¤¨¤¿¡ÖAriane 64¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏµåÄãµ°Æ»¡ÊLEO¡Ë¤Ø¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Ç½ÎÏ¤ÏAriane 62¤¬10.3¥È¥ó¡¢Ariane 64¤¬21.6¥È¥ó¡£ÀÅ»ß¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼µ°Æ»¡ÊGTO¡Ë¤Ø¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Ç½ÎÏ¤ÏAriane 62¤¬4.5¥È¥ó¡¢Ariane 64¤¬11.5¥È¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏAriane 6¤ÎÄÌ»»6²óÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡¢½é¤á¤ÆAriane 64¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ariane 6¤¬Amazon Leo±ÒÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
