¡¡£±£³Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Î½µ´ÖÃÍÆ°¤¤Ï¡¢ÆÉÇä³ô²Á»Ø¿ô¡ÊÆÉÇä£³£³£³¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡Ë¤Î½ªÃÍ¤¬¡¢Á°½µËöÈæ£±£·£¸£µ±ß£±£±Á¬¡Ê£³¡¦£·£¹¡ó¡Ë¹â¤Î£´Ëü£¸£¸£µ£¶±ß£´£µÁ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿½°±¡Áª¤ò¶´¤ó¤Ç³ô²Á¤Î¾å¾º´ðÄ´¤¬Â³¤¡¢£±£²Æü¤Þ¤Ç£·±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹â»ÔÆâ³Õ¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Ê¤É¤¬¿Ê¤à¤È¤Î¸«Êý¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¾å¾ì´ë¶È¤Î£²£°£²£µÇ¯£´¡Á£±£²·î´ü¤Î·è»»È¯É½¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢È¯É½ÆâÍÆ¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¾å¾º¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£²£¶£¸£¸±ß£²£¹Á¬¡Ê£´¡¦£¹£¶¡ó¡Ë¹â¤Î£µËü£¶£¹£´£±±ß£¹£·Á¬¤À¤Ã¤¿¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£±£±£¹¡¦£¸£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£³¡¦£²£´¡ó¡Ë¹â¤¤£³£¸£±£¸¡¦£¸£µ¤À¤Ã¤¿¡£