¥Þ¥æ¥ê¥«ºåËÜ¤¬¸«¤»¤¿¡È°ÛÍÍ¤Ê¡É¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡× ¤ª¶×¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«
2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡Ø¿¼Ìë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¶×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿J-POP¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¶ÊÌ¾¤òÁá²¡¤·¤ÇÅö¤Æ¤ë´ë²è¡Ö¿·Ç¯²ñ¤Ç¤ª¶×¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤Ç¥¹¡¼¡ª¡×¤Î¸åÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¿·Ç¯²ñ¤Î¹â³Û¼«Ê¢¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢ÀäÌ¯¤Ë¸µ¶Ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡È¶×¥¢¥ì¥ó¥¸¡É¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤Ë¡¢¶ìÀï¤¹¤ë·Ý¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×Âç¶½Ê³¤Î¥Þ¥æ¥ê¥«ºåËÜ¤Ë¥À¥¤¥¢¥ó¤â¶ì¾Ð
¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡õ¥æ¡¼¥¹¥±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¦ºåËÜ¡õÃæÃ«¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌîÀµÀ®¤È¤¤¤¦Æ±Ç¯Âå¤Î·Ý¿Í¤¬½¸¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Æ±´ë²è¡£¿·Ç¯²ñ¤Î´¿ÃÌÃæ¤Ë¡È¶×¥¢¥ì¥ó¥¸¡É¤µ¤ì¤¿¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÇ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¿·Ç¯²ñÈñÍÑ¤òÁ´³Û¼«Ê¢¤ÇÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÄÉ²ÃÃíÊ¸Ê¬¤â²Ã»»¤µ¤ì¡¢¹ç·×¶â³Û¤¬¤«¤µ¤ßÂ³¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤ÏÇòÇ®¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Á°²óÊüÁ÷¤Ç¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿Æ±´ü¤Î°ËÆ£¤È¹âÌî¤¬º£²ó¤â·ã¤·¤¤¸À¤¤Áè¤¤¤òÅ¸³«¡£²áµî¤ËÙæ¤á¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤ËÄÅÅÄ¤¬¡Öº£Ç¯¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤â¥±¥ó¥«¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢»×¤ï¤ºÄÅÅÄ¤¬¡Öµ¢¤ì¤è¤â¤¦¡ª¡×¤È2¿Í¤ò°ì³å¤·¾ì¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤Ï¤ª¼ê¤Ä¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºåËÜ¤ò²¼²ó¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¢¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤ÎºåËÜ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤º¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¸«¤»¾ì¤¬¡£Áá²¡¤·¤Ë¾¡¤Á¡¢¶½Ê³¤¹¤ë¤¢¤Þ¤êÄÁ¤·¤¯¡Ö¥è¥Ã¥·¥ã¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÌÌ¡¹¤â»×¤ï¤ºÂçÇú¾Ð¤·¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æ¡¼¥¹¥±¤«¤é¤Ï¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢ºÇ½ªÌäÂê¤Ø¡£Àµ²ò¤¬Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¶Ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â³Û¼«Ê¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÇÔ¼Ô¤À¤±¤Ïµõ¤í¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£