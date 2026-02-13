½©ÅÄ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¡º£·î20Æü¥¹¥¿ー¥È¡¡¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¹âÆ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¸º¤Î°û¿©Å¹¤ò»Ù±ç¡¡½©ÅÄ
½©ÅÄ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢»ÙÊ§Âå¶â¤Î°ìÉô¤ò»Ô¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¾ÃÈñ´µ¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬º£·î20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¥È¥¯¥È¥¯¡ªºÇÂç20¡óÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª½©ÅÄ»Ô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ï2·î20Æü(¶â)¤«¤é5·î20Æü(¿å)¤Ç¤¹¡£¡ÊPayPay¤Ï3·î1Æü(Æü)¤«¤é5·î20Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡Ë
»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥³ー¥É·èºÑ¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¡¢ºÇÂç¤Ç20¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ï¡¢auPAY¡¢dÊ§¤¤¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¢AEON Pay¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤¡¢PayPay¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï½©ÅÄ»Ô¤¬ÉéÃ´¤·¡¢Í½»»¤Î´Ø·¸¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Áá´ü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢16ÆüÍ¼Êý¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ëÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-503-952
³«Àß´ü´Ö¡§2·î16Æü(·î)～5·î20Æü(¿å)¡¡¸áÁ°9:30～¸á¸å5:30