Nape¡¢2¥«·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖTHE MONSTER¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¤â
¡¡Nape¤¬¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE MONSTER¡×¤ò2·î18Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§LET ME KNOW¡ÖËÜµ¤¤Ç²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×ーー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÞú¤Þ¤»¤¿¥¹¥Æー¥¸¡¡ºÃÀÞ¤ò·Ð¤¿3¿Í¤¬¼¨¤¹¡ÈÆ»É¸¡É¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖDENGEKI¡×¤ËÂ³¤¯2¥«·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¹ï¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªNape¤Ï¡¢2·î21Æü¤Ë½ÂÃ«LUSH¤Ë¤Æ¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNAPE SHAPE POP 2¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹Ä¾¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë