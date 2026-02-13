King & Prince ¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö´ë²è¡ÖQuiet Session Club vol.2¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«
King & Prince¤¬¡¢3·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë18ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWaltz for Lily¡×¤Î½é²ó¸ÂÄêLIVEÈ×¡×¤ËÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö´ë²è±ÇÁü¡ÖQuiet Session Club vol.2¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖQuiet Session Club vol.2¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖOne Sided Love¡×¡ÖË¢¤Î±Æ¡×¡ÖSing Your Melody¡×¤òÈäÏª
¡ÖQuiet Session Club¡×¤È¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～ / I Know¡×¤ÎDVDÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¥ó¥É·Á¼°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö´ë²è¡£
Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢À¸¥Ð¥ó¥É·Á¼°¤À¤Ã¤¿vol.1¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥³ー¥é¥¹¤â²Ã¤¨¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡ÖOne Sided Love¡×¡ÖË¢¤Î±Æ¡×¡ÖSing Your Melody¡×¤Î3¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î15Æü20»þº¢¤«¤é¡¢King & Prince¸ø¼°Instagram¡Ê@kp_official_523¡Ë¤ÇInstagram¥é¥¤¥Ö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWaltz for Lily¡×¤Ï¡¢3·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±ÊÀ¥Î÷¤ÈµÈÀî°¦¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÑ³¤¯¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤È¡¢ÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿Âç¿Í¤Ó¤¿¥ï¥ë¥Ä¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëKing & Prince¤Î¿·¶ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ëÈþ¤·¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥·¥ó¥°¥ë¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
2026.03.25 ON SALE
SINGLE¡ÖWaltz for Lily¡×
¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://movies.shochiku.co.jp/onihana/
¡ÖWaltz for Lily¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://kingandprince7th.jp
King & Prince OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/41
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/