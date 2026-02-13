2月13日（金）放送の『沸騰ワード10』は、これまでも番組で密着してきた“ステータス修行に取り憑かれた俳優”風間俊介と、初めての国際線ラウンジで爆食に挑戦する日本テレビアナウンサーの水卜麻美アナに密着した。



まずは、風間の修行旅から密着！



マイルとは別に飛行機に乗ることでもらえるステータスポイント。その獲得ポイントによりランクは３段階に分かれ、専用カウンターでのチェックインや優先搭乗、ラウンジが使えるなど特別なサービスが受けられる。





風間は昨年10万ポイントを獲得しダイヤモンドステータスを手にしたものの、年が変わればポイントはリセット。来年もダイヤモンドを維持するため、ゼロから10万ポイントを目指す。岩国錦帯橋空港で弾丸グルメ羽田空港からスタート。搭乗前には売店で、ANAの「青組（あおグミ）」（295円）のグミをゲット。また空弁として「やまやのうまだしおにぎりせっと」（850円）を購入。機内で食べながら、「だしの香り。ほんのり味がついているのがいいですよね」「からあげもおいしい」と早くも食欲全開。到着したのは山口県・岩国錦帯橋空港。滞在時間はわずか2時間30分。まず向かったのは錦帯橋。全長193.3m、伝統的な木組みで造られた世界唯一の5連アーチ橋で、橋の下から見上げた組み木は圧巻。春は桜、秋は紅葉の名所としても有名だ。山の上には岩国城も。「風情がすごい！」「めちゃくちゃ雰囲気いいですね！」と景色を目に焼き付ける。橋の周辺では青リンゴ×グレープのソフトクリーム（550円、パラパラ付き）と「小次郎焼（牛ステーキ串）」（750円）をペロリ。さらに、40年以上続く地元の郷土料理店「パンサー」で「岩国寿司」（600円）も注文。江戸時代、岩国藩主が作らせたという華やかなちらし風押し寿司で、地元では結婚式のケーキ入刀の代わりにも使われるそう。続いて、「岩国れんこんのコロッケ」（200円）も完食。レンコンの甘味とホクホク感に驚く。さらに、「麻里布珈琲」では4cm厚の厚切りレアカツサンドを体験（「モーニング（珈琲 かつサンド サラダ）」、2088円）。厳選した北海道産の豚肉を低温調理で11時間かけた一品で「口の中ドリンク飲んだのかってくらいすごい！」「東京のお店のとんかつ1枚食べた感じ！」と風間。絶景と岩国グルメを一気に満喫し、次のレグ（フライト）へ。宮古島の島グルメ巡り2レグ目として沖縄・那覇空港へ向かい、すぐに3レグ目で宮古空港へ。沖縄県・宮古空港に到着後、現地の滞在時間は約2時間。向かったのは、名物「古謝そば」（880円、島のカマボコトッピング）。宮古そばとソーキそばのいいところを合わせた一杯。昆布とかつお節、豚骨のあっさりスープに、ソーキとロース、もずくが入っている。澄んだスープをひと口すすり、「スープ間違いない！澄んでて体に染み渡るダシの味」と満足げ。「麺が優しくてしっかりスープに絡んでて」と止まらない。さらに、ダシが効いた「昔ながらのカレーライス」（780円）も注文。食後、風間は14年前に朝ドラ撮影で訪れ、ステータス修行を志すきっかけとなったイキヅービーチにも立ち寄った。そして「Futaba-knots」の「クッキークリームスコーン」（420円）を頬張り、次のレグへ。宮古島から那覇空港へ戻ると、「ポーたま 那覇空港国内線到着ロビー店」の「ポーたま」（390円）を完食し、そのまま羽田空港へ。トルコ・イスタンブールでも食べ尽くす翌朝、いよいよ最長距離のレグへ向かう。チケットはマイルでアップグレードし、ビジネスクラスに搭乗。機内食では、ミシュランガイド掲載のフレンチ「銀座レカン」監修の「牛フィレ肉のステーキ 黒トリュフの香るポテトのガレット マデイラ酒のソース」が登場。デザートには「蜜柑と和紅茶のチーズケーキ」が。さらに軽食として「濃厚ねぎ味噌ラーメン〜ANAオリジナル〜恵みの北海道〜」やおからとこんにゃくで作った「“ヘルシー”唐揚げ甘辛丼〜肉不使用 おからとこんにゃくで美味しく健康に〜」も。機内でも風間の食欲は止まらない。羽田から約10000km、到着したのは世界一の就航数を誇るトルコ・イスタンブール空港。まずは、歴史地区・エミノニュへ。歴史上さまざまな文化が交わってきたイスタンブール旧市街は世界遺産にも登録されている。美食エリアのエジプシャン・バザールは、老舗から新店までひしめくグルメ激戦区。「デリヤ バルックエキメッキ」で、名物の「サバサンド」（約954円）からトライ。昔からサバが豊富にとれたイスタンブールでは、サバサンドが漁師メシとして広まったそう。新鮮な獲れたてのサバをその場で焼き、オリーブオイルと塩胡椒のみで味付け。オニオンとレタスで挟んだシンプルなサンドイッチだ。続いては、イスタンブール1うまいと評判のケバブ店「マヴィ・ブフェ」へ。注文したケバブ（約1927円）は、毎朝厳選して仕入れた鮮度抜群のラム肉を、秘伝のスパイスとヨーグルトで24時間漬け込む、50年以上変わらない味。「噛むところで（それぞれ）味が違う」「ミックスされるとすごいおいしい！」と満面の笑みの風間。さらには、定番のトルコアイスも。続いて1864年創業の名店で味わうのは、伝統スイーツ「カダイフ・タトゥルス」。小麦粉、水、塩を薄く伸ばした「天使の髪」と呼ばれる極細の衣で揚げ、中にはチーズがたっぷり。「天使の髪って言われているのがわかるくらい、１本１本がすごい細かい」「チーズのしょっぱさとシロップの甘みがちょうど良くておいしい！」と完食。翌朝はフライト前に空港グルメを堪能。“塩フリおじさん”がSNSで話題の「ステーキハウス ヌスレット」では、空港内とは思えない本格グリルで熟成牛を焼き上げる。「ニューヨークステーキ」（300g、約13120円）にはイギリス王室御用達の天然シーソルトが仕上げに振りかけられており、「外がサクッとしてて肉汁がつめこまれてる」と感動。さらに空港内に本格ピザ窯を構える名店で、オスマン帝国時代発祥とされる（※諸説あり）船形の平たいトルコピザ「牛ひき肉のピデ」（約2933円）も堪能した。2泊4日での総移動距離25,751kmを経て、成田空港へ戻ってきた風間。地球半周以上の距離を移動し、獲得したステータスポイントは19,114ポイント！今回の修行で完食したグルメは21品！水卜アナ初参戦！ANA LOUNGEで爆食スタートしかし、風間が爆食をするのは修行中だけではない！この日羽田空港で合流したのは、日本テレビの水卜麻美アナウンサー。今回は2人で国際線ラウンジのグルメを爆食。まずはビジネスクラスの搭乗者やステータスポイントの保有者が利用できるANA LOUNGEへ。国内最大級、座席数約900席という巨大空間に「広すぎてびっくり！」と水卜アナ。様々な椅子が用意されている。まず向かったのはライブキッチンとビュッフェエリア。季節ごとに変わる温かい料理やサラダバーなど約30種類の料理がすべて無料で並ぶ。「焼売」、「野菜の細切り炒め」、「ハニーマスタードチキン」など新メニューを次々と皿へ。焼売を口にした水卜アナは「ホントにおいしい！」「こんなフワフワ・ジューシーになるんですね」と感激。野菜の細切り炒めはベジタリアン対応。肉を使わずこんにゃくとおからで代用しており、水卜アナも「全然わからなかった」と驚きの表情。ハニーマスタードチキンは、鶏肉のうま味・ハチミツの甘味・マスタードの辛味・レモンの酸味がマッチした絶妙な味わい。そして、風間が“絶対に食べてほしい”と勧めたのが、「ANAオリジナルチキンカレー」。トマトとタマネギの旨みが溶け込み、チキンがゴロゴロ入ったカレーだ。水卜アナもあっという間に完食。「すごい深みのある野菜の甘み。お肉もゴロゴロ入ってる、しかもご飯にサラッと絡む」と味もしっかり堪能した様子。さらにヌードルバーへ。水卜アナは「黒マー油香るとんこつラーメン」、風間は「きつねそば」を注文。「黒マー油、香ばしくておいしい」「しかもいいサイズ！これなら全種類いこうと思ったらいけますもんね」とまだまだ強気な2人。さらに、バターをたっぷりとつけた「ルイボスティーロール」に「オニオンブレッド」や、「ボロネーゼソースのラザニア トレビスとゴボウのフライ」も追加し、「ANAオリジナルビーフコンソメスープ」で締め。風間は「やっぱり最強助っ人だよ」と水卜アナを絶賛した。最高峰・ANA SUITE LOUNGEへしかし、2人の爆食はまだまだ終わらない！ANA LOUNGEのグルメを食べ尽くした2人が向かったのは、限られた者だけが利用できる最上級の空間、ANA SUITE LOUNGE。先ほどの開放的な雰囲気とは打って変わり、シックで高級感あふれる空間に水卜アナは早くもテンションMAX。まずはバーカウンターへ。オレンジの皮を混ぜたチョコレート、オランジェットをイメージしたデザートカクテル「オランジェットマティーニ」（※羽田空港第二ターミナル国際線限定）や特製チョコレートを使った上品な「ショコラテ（ノンアルコール）」（※羽田空港第二ターミナル国際線限定）など、スペシャルドリンクをいただく。ストローまでチョコレート仕様になっている一杯に「チョコレートの風味、最高においしい」と笑顔がこぼれる水卜アナ。ビュッフェコーナーには約50種類の料理が並び、ANA LOUNGEよりさらにワンランク上のラインナップ。先ほどカレーを完食した水卜だが、「熊本県産はちべえトマトを使ったハッシュドビーフ」を注文。シーフードの新メニュー「ムール貝の白ワイン蒸し」も。水卜アナは「任せてください。まだ全然平気ですよ」と余裕の表情。さらに、ライブキッチンで焼かれていたのは新メニューのハンバーグ。まさかのフォアグラをのせ、「ラウンジシェフ特製 煮込み風ハンバーグとフォアグラ赤ワイン風味のデミグラスソース」（※羽田空港第二ターミナル国際線限定）の出来上がり。「ジュッワジュワ、肉汁が！」と興奮する2人。さらにレギュラーメニューの握り寿司5貫も注文。風間はビーフシチューも注文した。さらにビュッフェでは、「カリフラワーのクリームとボイルシュリンプ甲殻類のコンソメ」「枝豆ムースの小さなエクレア仕立て」「ビーフチーズバーガー」「ババガヌーシュ（焼き茄子とゴマのペースト）」「稲荷寿司」「フィッシュフライ ポップコーンシュリンプ ポテトフライ スイートチリソースとタルタルソース添え」「低温調理した牛のタルタル サラダ仕立て」「ティラミスサンド」まで堪能。極めつけは、牛肉をやわらかく煮込み、特製甘辛ダレで仕上げた牛丼。そして最後には、ANAからのサプライズで、現在リニューアル開発中の新ヌードルメニューを特別に試食させてもらえることに。いろいろな食習慣を持つ人が楽しめるようにと、肉や魚を使わないスープと具材を用意し、ベジタリアン対応としてリニューアルしたのだそう。まずは昆布だしが効いた「きつねそば（ベジタリアン対応）」。「今までよりも旨み成分足されてないですか？」と驚く風間。続いて「とんこつ風ラーメン（ベジタリアン対応）」。「後味さっぱりの豚骨」と水卜アナ。満足度は変わらない味わいに、2人とも太鼓判。2つのラウンジで2人が食べた料理は全29品！ラウンジの魅力を余すことなく味わい尽くした。