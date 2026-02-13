¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¡Ä½é¤á¤Æ¡×Âè2²óWBC¤Ç´Ú¹ñÀï¤ÎÄ¾Á°¤Ëµ¯¤¤¿°ÛÊÑ¤Ï¡©ÆóµÜÏÂÌé¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡Ö½Å°µ¡×¸ì¤ë
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÁ´47»î¹ç¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ëÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡ÖNetflix¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï13Æü¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂè2²óÂç²ñ¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê67¡Ë¤È¡¢º£Âç²ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¸¶»á¤¬À¤³¦°ì¤Ø¤Î½Å°µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆóµÜ¤«¤é¡Ö¤É¤³¤Ç½Å°µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¸¶»á¤Ï¡Ö½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥Ù¥ëÄã¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÃæ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤±¤ÉÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤·¤ç¡×¤È½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ï4¨¡0¤ÈÂçº¹¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÀï¤Ï¡Ö°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¡Ö»î¹çÁ°¤Ë°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡£´ÆÆÄ¼¼¤Ë°ßÌô°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î1Ê¬¤«2Ê¬¤°¤é¤¤Á°¤Ë¡×¤È»î¹ç³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Î°ß¤ÎÄË¤µ¤«¤éÌô¤ò°û¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ê¤é¤Ð¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»î¹çÁ°¤Ã¤Æ¹âÍÈ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ö¥¥ê¥¥ê¥¥ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡×¤È¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£