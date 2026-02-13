LEVEL¡ç¤Ç¡Ö¤¨¤Ê¤³¡× ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª ¥µ¥¤¥óÆþ¤êPC¤ä¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤¬Åö¤¿¤ë
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ï2·î13Æü¡¢ÆÈ¼«¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLEVEL¡ç¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ÇºÇÂç5,000±ßÁêÅö¤Î´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥óÆþ¤êPC¤ä¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÃêÁª»Üºö¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
LEVEL¡ç¤Ç¡Ö¤¨¤Ê¤³¡× ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª ¥µ¥¤¥óÆþ¤êPC¤ä¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤¬Åö¤¿¤ë
´ü´ÖÃæ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤¨¤Ê¤³ LEVEL¡ç ¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç5,000±ßÁêÅö¤Î´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÃêÁª¤Ç1Ì¾¤Ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êPC¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÃêÁª»Üºö¤ä¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é1Ì¾¤Ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë»Üºö¤âÊ»¤»¤ÆÅ¸³«¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÆ±º¤¹¤ë¡£
¤¨¤Ê¤³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ
✨¡Ö¤¨¤Ê¤³¡×¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó✨ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥³¥é¥ÜPC¤ò🎁[±þÊçÊýË¡]¡ @enako_cos ¤È @LEVEL_INF ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¢ ËÜÅê¹Æ¤Ë #¤¨¤Ê¤³x¥ì¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ ¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥Ý¥¹¥È👍±þÊç´ü¸Â¡§3/2(·î)14:59Ëø🔻ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸https://t.co/HwV1TAyHav#PR pic.twitter.com/zQIJGpy1rr- LEVEL ¡ç(¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£)¡Ú¸ø¼°¡Û (@LEVEL_INF) February 13, 2026
LEVEL¡ç¤Ç¡Ö¤¨¤Ê¤³¡× ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª ¥µ¥¤¥óÆþ¤êPC¤ä¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤¬Åö¤¿¤ë
´ü´ÖÃæ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤¨¤Ê¤³ LEVEL¡ç ¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç5,000±ßÁêÅö¤Î´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÃêÁª¤Ç1Ì¾¤Ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êPC¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÃêÁª»Üºö¤ä¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é1Ì¾¤Ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë»Üºö¤âÊ»¤»¤ÆÅ¸³«¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÆ±º¤¹¤ë¡£
✨¡Ö¤¨¤Ê¤³¡×¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó✨ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥³¥é¥ÜPC¤ò🎁[±þÊçÊýË¡]¡ @enako_cos ¤È @LEVEL_INF ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¢ ËÜÅê¹Æ¤Ë #¤¨¤Ê¤³x¥ì¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ ¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥Ý¥¹¥È👍±þÊç´ü¸Â¡§3/2(·î)14:59Ëø🔻ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸https://t.co/HwV1TAyHav#PR pic.twitter.com/zQIJGpy1rr- LEVEL ¡ç(¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£)¡Ú¸ø¼°¡Û (@LEVEL_INF) February 13, 2026